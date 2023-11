Aquaman e il Regno Perduto: gli incassi, secondo gli esperti, potrebbero essere la metà rispetto al primo film

Aquaman e il Regno Perduto sembra destinato ad avere incassi molto inferiori rispetto al primo capitolo della storia del supereroe interpretato da Jason Momoa.

Le prime proiezioni di Box Office Pro sostengono infatti che il debutto potrebbe ottenere circa la metà della cifra ottenuta dal precedente film.

I possibili dati relativi agli incassi

Secondo i calcoli degli esperti, Aquaman e il Regno Perduto dovrebbe incassare nel primo weekend di programmazione nelle sale americane circa 32-42 milioni di dollari. Il totale che sembra in grado di poter raggiungere il sequel con star Jason Momoa è di circa 105-168 milioni.

Se i dati degli esperti si rivelassero reali il risultato sarebbe anche al di sotto di quello ottenuto da The Flash, arrivato a 55 milioni nel primo weekend.

Il primo capitolo delle avventure dell'eroe della DC aveva invece debuttato, nel 2018, a quota 67,9 milioni di dollari, arrivando poi a 335,1 milioni di dollari sul mercato americano e 1,1 miliardi di dollari in tutto il mondo.

Aquaman e il Regno Perduto, negli abissi DC: cosa aspettarci dal sequel con Jason Momoa

La trama del film

La sinossi del film Aquaman e il Regno Perduto, diretto dal regista James Wan, anticipa:

Non riuscendo a sconfiggere Aquaman la prima volta, Black Manta, ancora spinto dal bisogno di vendicare la morte di suo padre, non si fermerà davanti a nulla pur di annientare Aquaman una volta per tutte. Questa volta Black Manta, in possesso del potere del mitico Tridente Nero, che scatena una forza antica e malevola, è più temibile che mai. Per sconfiggerlo Aquaman si rivolgerà al fratello imprigionato Orm, l'ex re di Atlantide, per forgiare un'improbabile alleanza. Insieme dovranno mettere da parte le loro divergenze per proteggere il loro regno e salvare la famiglia di Aquaman, e il mondo intero, da una distruzione irreversibile.