Aquaman e il Regno Perduto: il nuovo trailer regala alcuni importanti spoiler sulla storia

A dicembre arriverà nei cinema di tutto il mondo Aquaman e il Regno Perduto e il nuovo trailer condiviso online regala delle sequenze inedite del sequel con star Jason Momoa, l'ultimo capitolo delle avventure cinematografiche del supereroe della DC, come confermato nella didascalia che accompagna il filmato su YouTube.

Nel filmato si vede Arthur in versione papà, mentre Black Manta decide di fare qualsiasi cosa pur di sconfiggere il suo nemico e vendicarsi, situazione che costringe Aquaman e la sua famiglia a entrare in azione.

La fine delle avventure di Arthur

Jason Momoa, mentre era ospite in tv, ha recentemente parlato di Aquaman e il Regno Perduto spiegando che è la fine del percorso del suo personaggio. La star della DC ha però rassicurato i fan sostenendo che avrà sempre un posto nel DC Universe delineato da James Gunn e Peter Safran e sono in tanti a pensare che l'attore ritornerà prossimamente negli adattamenti dei fumetti con la parte di Lobo.

Aquaman e il Regno Perduto, negli abissi DC: cosa aspettarci dal sequel con Jason Momoa

Cosa racconterà il sequel

La sinossi del film Aquaman e il Regno Perduto anticipa:

Non riuscendo a sconfiggere Aquaman la prima volta, Black Manta, ancora spinto dal bisogno di vendicare la morte di suo padre, non si fermerà davanti a nulla pur di annientare Aquaman una volta per tutte. Questa volta Black Manta, in possesso del potere del mitico Tridente Nero, che scatena una forza antica e malevola, è più temibile che mai. Per sconfiggerlo Aquaman si rivolgerà al fratello imprigionato Orm, l'ex re di Atlantide, per forgiare un'improbabile alleanza. Insieme dovranno mettere da parte le loro divergenze per proteggere il loro regno e salvare la famiglia di Aquaman, e il mondo intero, da una distruzione irreversibile.