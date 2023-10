Aquaman 2 e il nuovo film con Robert De Niro prodotto da Warner cambiano data di uscita

Warner Bros ha posticipato la data di uscita di due dei suoi film: Aquaman e il Regno Perduto e Alto Knights.

I fan della DC non dovranno però attendere a lungo perché si tratta di uno slittamento di soli pochi giorni, mentre chi attende il ritorno di Robert De Niro nel mondo della mafia dovrà aspettare qualche mese.

Il cambio di date

Aquaman e il Regno Perduto, negli Stati Uniti, debutterà ora venerdì 22 dicembre, invece che il 20 dicembre.

Wise Guys, diretto da Barry Levinson con star Robert De Niro, ha cambiato invece titolo in Alto Knights ed è stato spostato dal 2 febbraio al 15 novembre 2024.

La sinossi ufficiale del film della DC

Aquaman e il Regno Perduto: Jason Momoa in una scena del film

La sinossi del film Aquaman e il Regno Perduto anticipa:

Non riuscendo a sconfiggere Aquaman la prima volta, Black Manta, ancora spinto dal bisogno di vendicare la morte di suo padre, non si fermerà davanti a nulla pur di annientare Aquaman una volta per tutte. Questa volta Black Manta, in possesso del potere del mitico Tridente Nero, che scatena una forza antica e malevola, è più temibile che mai. Per sconfiggerlo Aquaman si rivolgerà al fratello imprigionato Orm, l'ex re di Atlantide, per forgiare un'improbabile alleanza. Insieme dovranno mettere da parte le loro divergenze per proteggere il loro regno e salvare la famiglia di Aquaman, e il mondo intero, da una distruzione irreversibile.