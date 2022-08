Aquaman e il Regno Perduto, Jason Momoa: "Sarà molto più divertente del primo film"

Aquaman e il Regno Perduto sarà molto più divertente del suo predecessore, parola di Jason Momoa. L'interprete di Arthur Curry nel cinecomic DC ha anticipato qualche nuovo dettaglio sul suo nuovo film, uno dei progetti confermati dalla Warner nonostante i tanti cambiamenti avvenuti nello studio.

Ai microfoni di GQ, Jason Momoa ha discusso i meriti del suo personaggio e di un progetto cinematografico a lui dedicato, spiegando che "Questi film di supereroi dominano il nostro mercato, e io ho i miei pensieri al riguardo, perché amo il cinema. Ma stiamo cercando di abbinarvi un messaggio positivo e vivere una vera avventura. Dopotutto Aquaman è il supereroe più preso in giro al mondo. Ma è una cosa davvero fantastica poter portare consapevolezza nel mondo su ciò che sta succedendo al nostro pianeta".

Stando a quanto si legge nell'intervista, infatti, nel sequel diretto da James Wan avremo anche una scena in cui Arthur parlerà davanti alle Nazioni Unite per avvisarli dell'imminente disastro.

"Non è semplicemente una storia che è stata raccontata più volte, è un film su ciò che sta accadendo oggigiorno, ma in un mondo di fantasia" continua Momoa.

E, promette, sarà anche molto divertente, addirittura più del film precedente.

"Mi sono divertito tantissimo a girarlo... C'è un sacco di... È un rimando a... Non voglio spoilerarvi nulla. Ma abbiamo davvero premuto sull'acceleratore su ciò che succede al nostro pianeta, e non è colpa degli alieni".

Aquaman e il Regno Perduto arriverà a marzo 2023 al cinema.