Aquaman e il regno perduto, James Wan conferma l'assenza di Willem Dafoe

Il trailer appena rilasciato per Aquaman e il Regno Perduto presenta il ritorno di praticamente tutti i personaggi principali di Aquaman del 2018 ad eccezione di Nuidis Vulko, incarnato dal grande Willem Dafoe: ci sono Arthur Curry, interpretato da Jason Momoa, Tom Curry, Atlanna, Mera e tutti gli altri.

Uno dei pochi personaggi non presenti nell'anteprima è proprio l'atlantideo che ha insegnato al giovane Arthur le sue abilità di combattimento e ha agito come mentore del supereroe. Il regista James Wan ha recentemente confermato che Dafoe non comparirà nel sequel durante un'intervista esclusiva di EW.

"Willem non è presente in questo film," afferma Wan, che ha diretto anche il film del 2018. "Parte del motivo è che il suo programma non è stato compatibile con il nostro. Ma ciò mi ha permesso di espandere il ruolo di Atlanna. In questo film, Atlanna diventa alla fine l'advisor di Arthur. Poiché Arthur non proviene da questo mondo, lei lo aiuta a comprendere meglio il mondo e la politica di come funzionano le cose."

Aquaman e il regno perduto: Jason Momoa in una foto promozionale

"Al di là di Willem, voglio far presente una cosa che ho detto sin dall'inizio," ha concluso Wan. "Il primo Aquaman è stato il viaggio di Arthur e Mera. Il secondo film è stato sempre destinato ad essere il viaggio di Arthur e Orm. Quindi, il primo è stato un film d'amore, azione e avventura, il secondo è un film d'azione e avventura sul rapporto tra fratelli."