Aquaman e il Regno Perduto: James Wan commenta le voci su una possibile apparizione di Batman

Aquaman e il Regno Perduto, secondo alcune indiscrezioni, dovrebbe avere dei cameo di Michael Keaton e Ben Affleck.

Il regista James Wan, intervistato da Entertainment Weekly, ha ora affrontato queste voci, spiegando quali difficoltà ha affrontato durante la produzione del film.

Il commento del regista

James Wan ha spiegato: "La cosa complicata all'inizio era non sapere se Aquaman e il Regno Perduto sarebbe uscito prima o dopo The Flash. Quindi dovevamo semplicemente essere preparati. Alla fine, la cosa migliore di questo film è che non è collegato in nessun modo a qualsiasi altro degli altri lungometraggi. Quella è la questione".

Il regista ha poi aggiunto, rispondendo a una domanda specifica sul possibile coinvolgimento di Batman nella storia, dichiarando: "Quello è un 'no comment', attualmente.... Dovrete aspettare l'uscita dei film".

Aquaman 2: tutto quello che sappiamo sull'atteso sequel

Le indiscrezioni

Un anno fa The Hollywood Reporter aveva dichiarato che Michael Keaton aveva girato una scena per il sequel del film con Jason Momoa, venendo poi sostituito dalla versione di Batman interpretata da Ben Affleck.

Gli spettatori delle proiezioni test erano infatti rimasti confusi dall'apparizione di Keaton, il cui ritorno è spiegato in The Flash.

Per ora, tuttavia, non c'è alcuna conferma riguardante i personaggi coinvolti nella storia.