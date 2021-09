Aquaman 2: Nicole Kidman tornerà nel ruolo di Atlanna?

I media di Hong Kong danno per certo il ritorno di Nicole Kidman nei panni della madre di Aquaman nel sequel Aquaman and the Lost Kingdom, a breve in lavorazione in Inghilterra.

Nicole Kidman sarebbe in procinto di riprendere il ruolo di Atlanna nel prossimo Aquaman 2. La diva potrebbe tornare nei panni della Regina di Atlantide, e madre di Arthur Curry/Aquaman, affiancando Jason Momoa nel sequel Aquaman and the Lost Kingdom, la cui uscita è prevista per il 16 dicembre 2022.

Aquaman: un'immagine dell'attrice Nicole Kidman

A riportare la notizia, come indica Variety, sono vari media di Hong Kong, dove la Nicole Kidman si trova al momento perchè impegnata sul set della serie Amazon Prime Video Expats. I media avrebbero riportato notizia di tensioni sorte sul set di Expats, che avrebbero quasi convinto la Kidman ad abbandonare il set, notizia smentita da Amazon. Secondo HK01 e Oriental Daily, l'attrice australiana presto dovrebbe spostarsi in Inghilterra sul set di Aquaman and the Lost Kingdom dove tornerà nei panni di Atlanna.

Warner Bros. non ha ancora confermato i rumor riportati dai media asiatici. Nel film originale, Atlanna viene trovata viva dopo essere stata presumibilmente sacrificata per due decenni e si riunisce con il padre umano di Artur, permettendogli di salire al trono di Atlantide. James Wan ha affermato che Aquaman 2 è più complesso del suo predecessore quindi è possibile che stavolta, per Atlanna, sia prevista una presenza più ampia.

Per adesso non sappiamo molto a proposito della trama di Aquaman 2, ma James Wan ha recentemente confessato di essere stato fortemente influenzato dal film horror italiano del 1965 Terrore nello spazio per quanto concerne l'estetica della pellicola; il regista ha anche dichiarato che il film avrà un tono più oscuro rispetto al primo capitolo.

Per Jason Momoa, il sequel segnerà la terza performance nei panni del personaggio, che è stato brevemente introdotto in Batman v Superman: Dawn of Justice di Zack Snyder e con un ruolo da protagonista in Justice League.