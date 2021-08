Jason Momoa mostra il fisico di Aquaman 2 durante un allenamento (VIDEO)

In un nuovo video pubblicato sul suo profilo instagram Jason Momoa ha messo in mostra il suo fisico durante una sessione di allenamento per Aquaman 2. Il nuovo film dell'attore, Sweet Girl, è appena uscito su Netflix e adesso la star di Game of Thrones si sta preparando per l'uscita di See season 2 su Apple TV.

La produzione di Aquaman è già iniziata: il regista James Wan sarà di nuovo sulla sedia del regista e Momoa interpreterà ancora una volta Arthur Curry/Aquaman nel sequel, affiancato dai precedenti co-protagonisti Amber Heard nei panni di Mera, Patrick Wilson nei panni di Orm e Yahya Abdul-Mateen II nei panni di Black Manta.

Per adesso non sappiamo molto a proposito della trama di Aquaman 2 ma Wan ha recentemente confessato di essere stato fortemente influenzato dal film horror italiano del 1965 Il pianeta dei vampiri per quanto concerne l'estetica della pellicola; il regista ha anche dichiarato che il film avrà un tono più oscuro rispetto al primo capitolo.

Per Momoa, il sequel segnerà la terza performance nei panni del personaggio, che è stato brevemente introdotto in Batman v Superman: Dawn of Justice di Zack Snyder e con un ruolo da protagonista in Justice League.

Nel nuovo video pubblicato su Instagram, Jason afferma di essere tornato ad allenarsi per Aquaman, mentre celebra il successo di Sweet Girl su Netflix. L'attore, che nel breve filmato si trova in una palestra di boxe, parla delle classifiche streaming di Netflix, menzionando che il suo film è il numero uno in 91 paesi su 94.