Aquaman 2: James Wan tornerà alla regia a una sola condizione!

Aquaman 2 è ufficialmente in fase di sviluppo alla Warner Bros, ma il regista del primo capitolo, James Wan non tornerà dietro la macchina da presa se non ci sarà una sceneggiatura di ottimo livello!

L'ultimo film del DC Extended Universe è stato proprio quello con protagonista l'Arthur Curry di Jason Momoa, alle prese con la storia delle sue origini. La critica ha ricevuto il film di James Wan mediamente bene e il pubblico sembra avere apprezzato: Aquaman è stato il primo titolo del DCEU a superare un miliardo di dollari di incasso, infatti non è una novità l'avvio della preparazione del sequel.

Secondo Deadline, la Warner Bros sta 'corteggiando' James Wan per farlo tornare dietro la macchina da presa. I portavoce del regista hanno dichiarato che al momento si sta prendendo una pausa dopo la lavorazione di Aquaman, ma anche che è disposto a tornare alla regia del sequel, solamente se la sceneggiatura sarà di ottimo livello. Non è strana la fretta della WB nel chiudere l'accordo con il regista, visto l'enorme successo della pellicola e visto il fatto che Aquaman e Wonder Woman sono i due supereroi DC preferiti dal pubblico dei test screening.

Il film vede il ritorno di Amber Heard torna nei panni della sensuale Mera. Con lei e Momoa nel cast Nicole Kidman, Dolph Lundgren, Willem Dafoe e Patrick Wilson nel ruolo del villain Lord Orm.