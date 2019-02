Aquaman 2: il film DC con Jason Momoa al cinema nel 2022

Aquaman 2 ha già una data di uscita: Warner Bros. ha infatti annunciato che l'atteso sequel con protagonista Jason Momoa nel ruolo di Arthur Curry arriverà nei cinema americani il 16 dicembre 2022.

Il progetto sarà scritto da David Leslie Johnson-McGoldrick e sarà prodotto da James Wan e Peter Safran, già nel team del primo capitolo delle avventure dell'eroe.

Il lungometraggio dedicato ad Aquaman ha incassato in Nord America circa 330 milioni di dollari, mentre a livello internazionale è arrivato a quota 805 milioni, dati che lo hanno portato a posizionarsi nella ventesima posizione dei titoli con i migliori risultati di sempre ai botteghini.

Il film ha raccontato la storia dell'eroico Arthur Curry (Momoa), le cui origini sono per metà legate ad Atlantide e per metà umane. Il giovane ha dovuto affrontare i segreti legati alla propria identità e scoprire se è degno di diventare un re, accettando il ruolo che gli è stato imposto fin dalla nascita.

Il cast del cincomic è composto anche da Amber Heard, Willem Dafoe, Patrick Wilson, Dolph Lundgren, Yahya Abdul-Mateen II, e Nicole Kidman.

Aquaman ha inoltre dato vita a un film spinoff in fase di sviluppo intitolato The Trench, un progetto dall'atmosfera horror che verrà prodotto anche in questo caso dal team composto da Wan e Safran.