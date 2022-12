Aquaman 2: il budget supera i 200 milioni di dollari, le riprese aggiuntive saranno ridotte

Dopo il terremoto in casa DC Studios che ha visto la cancellazione di Wonder Woman 3, continuano a intensificarsi voci negative sul futuro del franchise di Aquaman con Jason Momoa. A quanto pare il budget utilizzato per realizzare il secondo film, Aquaman e il Regno Perduto, ha già superato i 200 milioni di dollari, costringendo la Warner a trovare nuovi metodi per ammortizzare le spese.

Secondo un'ultima indiscrezione Pam Abdy, co-chief di Warner Bros, aveva già richiesto al regista James Wan di ridurre le spese extra ancor prima della nomina di James Gunn e Peter Safran. Altre possibili riprese aggiuntive costerebbero milioni di dollari in più e la major vuole fare in modo di ridurle al minimo.

Al momento non è ancora stato confermato, ma sembra proprio che Jason Momoa dirà addio al personaggio di Aquaman dopo Aquaman e il Regno Perduto, confermato per il 2023. L'attore potrebbe clamorosamente prepararsi a interpretare Lobo, noto antieroe dei fumetti DC. Un ruolo che l'attore aveva sempre considerato un sogno dal momento che si tratta di uno dei suoi personaggi preferiti in assoluto.