Apex, il thriller con Charlize Theron ha avuto dei tagli nella trama: "Per rendere il film più intenso"

Il successo di Apex su Netflix nasconde una riscrittura brutale che ha rimosso un intero filone narrativo dal copione originale. Lo sceneggiatore Jeremy Robbins rivela come l'assenza di aiuti esterni abbia trasformato la sopravvivenza di Charlize Theron in un'esperienza radicale, nuda e senza vie di fuga.

Il cinema di sopravvivenza campa di sottrazione, e l'ultimo colpo messo a segno da Netflix ne è la prova più cruda. Apex è balzato in vetta alle classifiche globali trasformando un inseguimento tra boschi e rocce in un duello quasi animalesco, ma la sceneggiatura originale avrebbe potuto consegnarci un film decisamente più tiepido.

L'eliminazione del ranger e il fattore isolamento

Qui la preda è Charlize Theron, una Sasha carica di traumi e muscoli, costretta a vedersela con il sadismo di Ben, un killer con il volto (insolitamente cupo) di Taron Egerton. Sotto la guida di Baltasar Kormákur, Apex è finita sotto i ferri di una riscrittura spietata. Jeremy Robbins, l'uomo dietro lo script, ha infatti ammesso che la prima bozza del racconto offriva alla protagonista una via d'uscita molto più convenzionale, un elemento narrativo che è stato rimosso con un colpo di accetta per privilegiare l'isolamento più assoluto.

Apex: Charlize Theron e Taron Egerton in una scena

In un faccia a faccia con The Hollywood Reporter, Robbins ha svelato che una sottotrama fondamentale è finita nel tritacarne prima ancora di accendere le macchine da presa. Nelle prime bozze, Sasha non era affatto sola: a darle man forte c'era un ranger, una figura che avrebbe dovuto fungere da supporto tattico contro il predatore.

Ma la produzione ha deciso di fare tabula rasa. "L'idea è stata scartata per rendere il film più intenso", ha confessato lo sceneggiatore, spiegando come il team volesse che la scalatrice potesse contare solo sul proprio fiato e sulla propria disperazione. Senza quel "salvagente" esterno, la trama si è contratta in un nucleo di puro terrore claustrofobico, spingendo il pubblico a vivere ogni centimetro di roccia scalata come se fosse l'ultimo.

Equipaggiamento negato: la scelta del cast per un realismo spietato

La furia iconoclasta di Robbins non si è fermata ai personaggi secondari, colpendo duramente anche l'inventario tecnico di Sasha. Se all'inizio la protagonista era equipaggiata di tutto punto, con tanto di scarpette da arrampicata ultra-tecniche, la versione finale del film l'ha spogliata di ogni vantaggio materiale.

Apex: una scena

L'obiettivo era metterla a nudo di fronte alla natura e alla follia del suo cacciatore. Pare che sia la Theron che Egerton abbiano spinto con forza verso questa direzione più "primitiva", capendo al volo che meno aiuti avrebbe avuto l'eroina, più alta sarebbe stata la scarica elettrica per chi guarda.

Secondo l'autore, togliere quegli elementi ha permesso ad Apex di alzare l'asticella del pericolo, mantenendo lo spettatore costantemente sul filo del rasoio. Alla fine, questa scelta di privazione ha pagato: il film non è solo una caccia all'uomo, ma un manifesto sulla resilienza che funziona proprio perché non concede sconti a nessuno.