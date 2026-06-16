Anya Taylor-Joy entra nella Terra di Mezzo: trovato un ruolo per lei in The Hunt for Gollum

La Terra di Mezzo accoglie un nuovo volto di primo piano: Warner Bros. e New Line Cinema hanno annunciato che Anya Taylor-Joy si unirà alla caccia a Gollum.

Anya Taylor-Joy entra ufficialmente anche lei nel progetto di The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum. L'attrice interpreterà un'elfa del Reame Boscoso, nel nuovo film diretto e interpretato da Andy Serkis.

Un cast che riunisce vecchie glorie e nuovi protagonisti

L'attrice, già protagonista di franchise come Dune e Mad Max, interpreterà Seren, una Sindar del Reame Boscoso descritta come "un'agente fidata e letale al servizio di Re Thranduil". Si tratta di un personaggio inedito per il cinema, destinato ad affiancare figure già note agli appassionati della Terra di Mezzo.

Una scena con Anya Taylor-Joy

The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum vedrà il ritorno di Andy Serkis sia dietro la macchina da presa sia davanti all'obiettivo nei panni di Gollum, ruolo che lo ha reso celebre in tutto il mondo. Accanto a lui torneranno anche alcuni interpreti storici della trilogia originale.

Ian McKellen riprenderà infatti il ruolo di Gandalf, mentre Elijah Wood vestirà nuovamente i panni di Frodo Baggins. Presente anche Lee Pace, che tornerà a interpretare Re Thranduil, sovrano degli elfi silvani già apparso nella trilogia de Lo Hobbit.

Tra le nuove aggiunte figurano inoltre Kate Winslet, Jamie Dornan e Leo Woodall, confermando l'ambizione del progetto di affiancare volti storici della saga a una nuova generazione di interpreti. Per Anya Taylor-Joy si tratta del terzo grande franchise targato Warner Bros. dopo Furiosa e la saga di Dune. Un percorso che continua a consolidare il suo status come una delle attrici più richieste della sua generazione.

Un viaggio tra gli eventi precedenti a La Compagnia dell'Anello

The Hunt for Gollum racconterà gli eventi che precedono La Compagnia dell'Anello, concentrandosi sulla caccia a Gollum e sugli sforzi compiuti da Gandalf e dagli altri protagonisti per rintracciarlo prima che le forze oscure possano sfruttare le informazioni in suo possesso sull'Anello del Potere.

Un'immagine di Gollum

Il film riunisce inoltre gran parte del team creativo che ha contribuito al successo della trilogia originale. Tra i produttori figurano infatti Peter Jackson, Fran Walsh, Philippa Boyens e Zane Weiner, mentre la sceneggiatura è stata sviluppata da Walsh e Boyens insieme a Phoebe Gittins e Arty Papageorgiou, partendo dal materiale narrativo di Tolkien.

L'uscita del film è fissata per il 17 dicembre 2027 e rappresenta il primo tassello della nuova fase cinematografica dedicata alla Terra di Mezzo. Warner Bros. ha già confermato anche un ulteriore progetto, The Lord of the Rings: Shadow of the Past, che espanderà ulteriormente l'universo fantasy creato dallo scrittore britannico.

Con quasi sei miliardi di dollari incassati complessivamente dalle trilogie de Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit, la saga resta una delle proprietà cinematografiche più importanti della storia moderna.