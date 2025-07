Peter Jackson rivela che sta lavorando a tre sceneggiature diverse: "Non sono mica in pensione"

Dopo oltre un decennio lontano dalla regia di fiction, Peter Jackson rivela di essere al lavoro su tre sceneggiature, tra cui The Hunt for Gollum. L'autore di Il Signore degli Anelli ha anticipato che arriveranno altri film sia dal suo universo tolkieniano sia dalle retrospettive dei Beatles.

Peter Jackson e le sue tre sceneggiature in arrivo

Nonostante siano passati undici anni dall'ultimo capitolo de Lo Hobbit, Peter Jackson non è mai davvero scomparso dal panorama creativo. Se la macchina da presa non l'ha più vista in azione per un lungometraggio narrativo, è solo perché ha spostato lo sguardo altrove: documentari, restauri impossibili, memorie rock. Dalla potente ricolorazione delle immagini di guerra in They Shall Not Grow Old alla docuserie Get Back sui Beatles, Jackson ha trasformato il tempo in pellicola con una cura quasi archeologica. E anche quando ha firmato solo come produttore o executive per l'anime The War of the Rohirrim, l'eco della sua visione era comunque percepibile.

Peter Jackson sul set

Ma ora qualcosa si muove. "No, no. Non sono affatto in pensione", ha detto a ScreenRant. "Stiamo lavorando su tre diverse sceneggiature. In questo momento sto scrivendo tre copioni diversi." Tra queste, una è già nota: The Hunt for Gollum, spin-off del suo universo tolkieniano che sarà diretto da Andy Serkis nel 2026. E poi? Forse altri Beatles. Forse sorprese. Jackson si lascia scoprire poco, ma assicura: "Mi sono divertito con i documentari, e anche con i progetti sui Beatles. È stato bello e probabilmente continuerà."

Eppure, il progetto più insolito che oggi fa brillare gli occhi del regista non ha nulla a che vedere con elfi o Liverpool. Si chiama Colossal Biosciences, ed è una startup biotecnologica che promette di riportare in vita creature estinte. Jackson ne è investitore convinto e il suo obiettivo è dichiarato: "Resuscitare il Moa gigante sarebbe per me persino più emozionante di qualunque film io possa mai girare."

Forse Jackson oggi sogna più la rinascita che la narrazione. Ma in fondo, anche quello, non è cinema del futuro?