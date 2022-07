Anya Taylor-Joy ha sposato a sorpresa Malcolm McRae

Anya Taylor-Joy e Malcolm McRae si sono sposati a sorpresa e in gran segreto: la protagonista de La Regina degli Scacchi e il suo fidanzato si sono detti sì nel corso di una cerimonia intima, della quale, per il momento, non esistono fotografie. La notizia è stata rivelata in anteprima da Page Six, i diretti interessati e i loro rappresentanti non hanno rilasciato nessuna dichiarazione.

Anya Taylor-Joy e Malcolm McRae condividono pochi dettagli della loro vita sui social, nonostante il successo ottenuto con La regina degli scacchi, che le è valso il Golden Globe 2021 come migliore attrice in una miniserie, Anya continua a tenersi lontana dai riflettori. Una scelta condivisa anche da Malcolm McRae, il suo fidanzato, un musicista molto apprezzato nell'ambiente. Fatte queste premesse, la notizia che i due si siano sposati in gran segreto non sorprende i fan dell'attrice statunitense.

La coppia, in realtà, non ha mai ufficializzato neanche il fidanzamento, unico segno l'anello di smeraldo che l'attrice indossava al dito da circa un mese. Nonostante il basso profilo, secondo la fonte di Page Six, la coppia festeggerà le nozze appena farà ritorno negli Stati Uniti. Taylor-Joy, dopo la breve cerimonia, è volata in Australia, dove è impegnata nelle riprese di Furiosa, il prequel di Mad Max: Fury Road.

La coppia ha sfilato insieme per la prima volta sul red carpet della festa organizzata da Vanity Fair dopo gli Oscar. Il primo bacio concesso ai flash dei fotografi è arrivato durante la première del film The Northman, organizzata a Londra all'Odeon Luxe di Leicester Square.

Anya Taylor-Joy ha parlato della sua relazione con Malcolm McRae per la prima volta in una recente intervista a British Vogue. L'attrice ha detto "Ho finalmente trovato qualcuno che si siederà felicemente in silenzio con me a leggere. Praticamente abbiamo 80 anni e 7 allo stesso tempo, e funziona davvero bene". Anya ha raccontato che lei e Malcolm sono spesso lontani per motivi di lavoro, questo li porta ad apprezzare e godersi i momenti passati insieme.