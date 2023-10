Anya Taylor-Joy si è sposata a Venezia, le foto dell'originale abito da sposa

Anya Taylor-Joy si è sposata. La star de La regina degli scacchi, 27 anni, ha celebrato le nozze con il musicista Malcolm McRae, 29 anni, in una cerimonia intima nel Palazzo Pisani Moretta a Venezia, in Italia, durante il fine settimana. Le foto dell'evento sono state condivise lunedì dal Daily Mail.

Nelle foto l'attrice appare su un balconcino veneziano con indosso l'abito da sposa. Al posto del tradizionale bianco, ha optato per un abito da principessa Dior dai toni cipria. La gonna e il corpetto in tulle erano impreziositi da motivi boschivi: rami e foglie in filo color cioccolato, fiori rosa e gocce di rugiada iridescenti in cristalli argentati. Sul suo petto, appare un colibrì ricamato che si protende verso un fiore.

Gli sposi hanno pronunciato i voti nuziali davanti a circa 150 invitati, tra cui gli attori Miles Teller, Julia Garner e Cara Delevingne.

Secondo quanto riferito, la coppia si è incontrata per la prima volta alla premiere della serie Netflix La regina degli scacchi nel marzo 2021. Malcolm McRae, membro della band More,, ha dichiarato su Instagram l'anno scorso di aver scritto una canzone originale per Taylor-Joy, Voglio davvero rivederti, due giorni dopo il loro incontro.

"So che sono fatto adesso, ma devo tirarlo fuori", canta McRae nella canzone. "Penso che siamo simili in modi che non riesco a spiegare."

Anya Taylor-Joy: "Ho imparato a parlare inglese anche grazie a School of Rock"

Anya Taylor-Joy ha menzionato pubblicamente per la prima volta il suo partner in un'intervista con Elle il mese successivo. L'attrice ha successivamente dichiarato a Vogue: "Finalmente ho trovato qualcuno che siederà felicemente in silenzio con me a leggere. Abbiamo praticamente 80 anni e sette allo stesso tempo e funziona davvero bene."

L'attrice ha, inoltre, confessato di sentirsi davvero sollevata a non dover più uscire con gli uomini: "Non ero brava negli appuntamenti e sono abbastanza felice di non esserlo. Sento le storie dei miei amici e dico, 'Dio, farei schifo in questo.'"