Clarissa Selassié vuota il sacco: "Cosa mi disse Signorini su Antonio Medugno"

Clarissa Selassiè racconta come ha saputo del legame tra il conduttore e il tiktoker, accusando Medugno di averla usata solo per ottenere l'ingresso al Grande Fratello.

Il vortice mediatico nato dalle denunce di Fabrizio Corona contro Alfonso Signorini - esploso dopo le rivelazioni a Falsissimo - si arricchisce di una testimonianza chiave: quella di Clarissa Selassié. L'ex concorrente del GF Vip 6, un tempo accostata ad Antonio Medugno per un presunto flirt, ha deciso di svuotare il sacco in un'intervista a Fanpage, svelando retroscena inediti sul rapporto tra il conduttore e il modello napoletano.

Il finto flirt per "entrare in casa"

Clarissa ha esordito smentendo, come aveva già fatto su Istagram, categoricamente la notte di sesso con Medugno di cui si era parlato in passato. "La TV è intrattenimento, non tutto è vero. Accettai di raccontare quella storia solo per aiutarlo a crearsi un personaggio e farlo entrare nella Casa", ha ammesso l'ex vippona di origini etiope.

Secondo il suo racconto, Medugno l'avrebbe usata come "lasciapassare": durante il loro primo incontro, lui non faceva altro che parlare della sua carriera da modello e chiederle della sua amicizia con Alfonso Signorini, arrivando a chiederle persino dei selfie da inviargli per dimostrare il loro legame.

Antonio Medugno al GFVIP

"Un bello che non balla": l'avvertimento di Signorini

Clarissa ricorda che, dopo l'uscita dalla Casa (dove era entrata insieme alle sorelle Jessica e Lulù), lo stesso Signorini l'aveva messa in guardia su Antonio, definendolo un "bello che non balla". All'epoca, la Selassié non comprese il peso di quelle parole: "Non sapevo del loro rapporto, ci rimasi male perché pensavo di non piacergli, dato che tra noi non c'era stato nulla se non qualche bacio".

Solo in seguito, il manager di entrambi, Alessandro Piscopo (colui che avrebbe passato le chat a Corona), le spiegò che l'interesse di Antonio verso di lei era puramente strategico: mirava al provino del GF Vip sfruttando il legame di Clarissa con il conduttore.

La rivelazione sull'intimità tra Signorini e Medugno

Il punto focale dell'intervista riguarda però la presunta relazione tra il conduttore e il modello. Clarissa afferma di averlo saputo prima da voci di corridoio e poi dallo stesso Signorini: "Qualcuno mi disse che erano stati a letto insieme, poi fu Alfonso stesso a confermarmelo verso la fine del programma".

"Mi disse che si erano frequentati e che avevano avuto un rapporto, che Antonio lo cercava, che era andato a casa sua e che gli chiedeva dei regali. Mi disse anche che si erano baciati e che avevano trascorso la notte insieme a casa sua. Non specificò che tipo di rapporto ci fosse stato tra loro, ma mi disse che c'era stata dell'intimità". Nonostante questa vicinanza, Clarissa Selassié sottolinea un dettaglio amaro: Antonio Medugno sarebbe stato inizialmente scartato ai provini dagli autori, venendo ripescato solo grazie alla finta dinamica amorosa creata a tavolino con lei.