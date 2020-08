Antonio Banderas: “Ho il Coronavirus, festeggio i 60 anni in isolamento”

Antonio Banderas oggi compie 60 anni ma ha poca voglia di festeggiare perché ha contratto il Coronavirus. L'attore lo ha scritto su Twitter dopo aver ringraziato le migliaia di fans che gli avevano fatto gli auguri sui social network.

Antonio Banderas non avrebbe mai pensato di festeggiare i suoi sessant'anni da solo: l'attore è in isolamento per aver contratto il Coronavirus. La star spagnola lo ha comunicato sui social: "Un saluto a tutti. Voglio comunicarvi che oggi, 10 agosto, sono costretto a festeggiare il mio compleanno seguendo la quarantena, poiché sono risultato positivo al Covid-19, causato dal Coronavirus".

Nelle ultime settimane, in Spagna, si è avuto un considerevole aumento dei contagiati per il Coronavirus. È di ieri la notizia che anche alcuni membri dello staff della squadra di calcio dell'Atletico Madrid sono risultatati positivi al Covid-19.

Per il suo post Antonio Banderas ha scelto una foto in bianco e nero di quando era bambino. L'attore, originario di Malaga, ha comunque tranquillizzato tutti i suoi fan: "Vorrei aggiungere che mi sento relativamente bene, sono solo un po' più stanco del solito e fiducioso di riprendermi il prima possibile seguendo le indicazioni mediche che spero mi permetteranno di superare il processo infettivo che mi ha colpito e che sta interessando tante persone in tutto il pianeta. Approfitterò di questo isolamento per leggere, scrivere, riposarmi e continuare a fare progetti per iniziare a dare un senso ai miei 60 anni appena compiuti, a cui arrivo carico di voglia ed entusiasmo. Un grande abbraccio a tutti".

Antonio Banderas è entrato a marzo nel cast di Uncharted, il film basato sul popolare videogame. Alcuni giorni fa Tom Holland ha pubblicato la prima foto dal set di Uncharted anche se le riprese del film Sony non hanno ancora preso il via.