Melanie Griffith 'cancella' Antonio Banderas: via il tatuaggio dal braccio

Ad inizio settimana Melanie Griffith è stata fotografata a Los Angeles e non è passato inosservato un dettaglio del tatuaggio presente sulla parte superiore del suo braccio destro. L'attrice, star di film come Una donna in carriera e Lolita, ha completato la cancellazione del tatuaggio dedicato ad Antonio Banderas, suo marito dagli anni '90 fino a nove anni fa.

Si trattava di un cuore con il nome di Banderas all'interno. In base alle foto scattate all'attrice pochi giorni fa il tatuaggio è stato modificato in una sorta di cruciverba che contiene i nomi dei figli di Griffith. Nel corso della sua vita, Melanie Griffith è stata sposata inizialmente con Don Johnson nel 1976 e poi dal 1989 al 1995, con il quale ebbe i figli Jesse e Dakota Johnson. Si sposò con Steven Bauer nel 1982, divorziando nel 1987, con il quale ebbe Alexander e infine sposò Antonio Banderas nel 1996, divorziando dall'attore spagnolo nel 2014; con la star de La maschera di Zorro, Griffith ebbe la figlia Stella.

Ora i nomi dei quattro figli hanno preso il posto di quelli di Banderas, con il quale Griffith pare abbia mantenuto un ottimo rapporto, come raccontò con parole al miele lo stesso attore spagnolo:"Melanie non è più mia moglie ma penso che sia la mia migliore amica... La amo e la amerò fino al giorno della mia morte. È la mia famiglia".

L'ultima apparizione di Griffith al cinema risale al 2017 nel film I pirati della Somalia, al fianco di Evan Peters, Barkhad Abdi e Al Pacino.