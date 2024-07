Antonio Banderas e Alice Eve in una clip esclusiva dell'action Cult Killer

Una clip esclusiva offerta da Movieplayer.it fornisce un assaggio di Cult Killer, crime thriller interpretato dalla star spagnola Antonio Banderas e dall'attrice inglese Alice Eve, ina rrivo l'11 luglio al cinema con Notorius Pictures.

Diretto da Jon Keeyes, il film noir colpisce allo stomaco lo spettatore con una trama sorprendente e ricca di colpi di scena, ma anche di intensi scambi di battute, come dimostra il confronto tra Bandera e la sua co-protagonista anticipato nella clip esclusiva. In un mondo intriso di inganni, bugie e corruzione, Alice Eve e Antonio Banderas sono costretti a collaborare per indagare sull'omicidio di un investigatore privato, scoprendo una verità inaspettata che li porterà a dover stringere un'alleanza con il killer pur di risolvere il caso. Naturalmente il film toccherà temi morali, interrogandosi su fino a che punto si è disposti a venire a compromessi pur di risolvere un caso.

La sinossi

Quando un noto investigatore privato viene ucciso, la sua protetta prende in carico il caso. Man mano che l'indagine porta a galla la verità, la donna sarà costretta a un'alleanza pericolosa con l'assassino per scoprire i loschi segreti che la città nasconde e rendere giustizia alle sue vittime.