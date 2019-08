Antlers: il trailer dell'horror prodotto da Guillermo del Toro

Antlers, di cui è stato condiviso il primo trailer, è il nuovo horror prodotto da Guillermo del Toro con protagonista l'attrice Keri Russell.

Il video mostra un ragazzino che legge una storia spaventosa di cui è autore mentre è in classe, suscitando non poca preoccupazione nella mente della sua insegnante. Il trailer mostra poi delle terrificanti scoperte in un casolare nel bosco, scene di violenza e delle presenze terrificanti.

Antlers è il film diretto da Scott Cooper con protagonista Keri Russell nel ruolo di un'insegnante che si preoccupa per uno dei suoi alunni, parte affidata a Jeremy T. Thomas.

Nel cast anche Jesse Plemons che ha il ruolo dello sceriffo, fratello della donna, che inizia a indagare sui segreti del ragazzino.

La sceneggiatura è firmata da C. Henry Chaisson e Nick Antosca, showrunner di The Act, e si basa sul racconto breve The Quiet Boy.

Tra gli interpreti anche Graham Green, Amy Madigan, Scott Haze e Rory Cochrane.