Antlers, nuovo sguardo all'horror prodotto da Guillermo del Toro (VIDEO)

Searchlight Pictures ha distribuito la prima clip tratta da Antlers - Spirito insaziabile, il nuovo horror diretto da Scott Cooper e prodotto da Guillermo del Toro.

La clip del film prodotto da Guillermo del Toro mostra due bambini inoltrarsi nel bosco del loro luogo natio e incontrare uno strano mostro che sbrana uno di loro. Basato sulla storia breve The Quiet Boy di Nick Antosca, Antlers - Spirito insaziabile è ambientato in una città isolata dell'Oregon e racconta la vicenda di una maestra - interpretata da Keri Russell - e di suo fratello sceriffo - portato sullo schermo da Jesse Plemons - alle prese con un nuovo enigmatico studente, i cui oscuri segreti risvegliano una serie di mostri primordiali e ancestrali che abitano quel luogo.

A inizio mese, Searchlight Pictures ha distribuito il trailer ufficiale di Antlers. Il film uscirà nelle sale italiane a partire dal 28 ottobre e si candida come uno degli horror migliori da guardare durante la prossima notte di Halloween.

In alternativa, Halloween Kills segna il ritorno in sala di Michael Myers e vi offrirà la straordinaria opportunità di mettervi sulle tracce della temibile icona del Male. Insomma, il prossimo 31 ottobre usciranno film horror per tutti i palati!