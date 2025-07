Antlers - Spirito insaziabile, stasera su Rai 4: trama e cast del film horror prodotto da Guillermo del Toro

Stasera, 3 luglio, Rai 4, per il ciclo cinematografico Monster movie, propone in prima serata Antlers - Spirito insaziabile, un avvincente film horror diretto da Scott Cooper e prodotto dal maestro del cinema fantastico Guillermo del Toro, insieme a David S. Goyer e J. Miles Dale. Il lungometraggio sarà disponibile in live streaming e On Demand su RaiPlay.

La trama di Antlers - Spirito insaziabile: tra mistero, folklore e orrore psicologico

Il film è tratto dal racconto breve The Quiet Boy scritto da Nick Antosca e la sceneggiatura porta la firma dello stesso Antosca, di C. Henry Chaisson e del regista. La trama ruota attorno a Julia (interpretata da Keri Russell), un'insegnante di scuola che inizia a preoccuparsi per uno dei suoi alunni, Lucas (Jeremy T. Thomas), un ragazzino introverso e inquietante che nasconde un segreto oscuro.

A complicare ulteriormente le cose interviene lo sceriffo della città, il fratello di Julia, interpretato da Jesse Plemons. Lo sceriffo inizia a indagare su eventi strani e inspiegabili legati al ragazzo e a una misteriosa creatura che si cela nell'ombra, capace di alimentarsi della paura e del dolore. Julia cercherà di informare tutta la cittadinanza del pericolo che stanno correndo, e penserà anche a tirare Lucas fuori da quella situazione. Ma le conseguenze sembrano ormai inevitabili.

Antlers - Spirito Insaziabile: Jesse Plemons, J.T. Corbitt e Keri Russell in una scena

Guillermo del Toro e la sua passione per la creazione di creature fantastiche

Il regista Scott Cooper ha spiegato il successo del film sottolineando l'importanza della passione e della visione di Guillermo del Toro. "Guillermo ha un'esuberanza simile a quella di un bambino e una conoscenza enciclopedica di quasi ogni creatura mai realizzata per il cinema".

"Voleva che questo progetto apparisse unico da ogni punto di vista tutto ciò che facevamo doveva essere fedele al film e rappresentare il suo significato metaforico." Il cast vede anche la partecipazione di nomi come Graham Greene, Amy Madigan, Scott Haze e Rory Cochrane, che contribuiscono a dare profondità a questa storia tra horror, folklore e mistero.

La produzione e le curiosità sul set

Un dettaglio curioso riguarda la scelta di aprire il film con una narrazione in lingua Ojibwe, un idioma ancora parlato oggi da alcune popolazioni native americane, che conferisce autenticità e un'atmosfera più intensa alla pellicola. Inoltre, le riprese sono state effettuate nella stessa località del celebre Rambo del 1982, un richiamo interessante agli appassionati di cinema.

Antlers - Spirito Insaziabile: Keri Russell in una scena del film

Antlers - Spirito insaziabile è stato girato tra ottobre e novembre 2018, ma la sua uscita ufficiale nelle sale è avvenuta soltanto nell'ottobre 2021, permettendo di perfezionare ogni dettaglio di questa produzione che mescola suspense, horror psicologico e mitologia.

Non mancano però anche alcune curiosità "da set": per esempio, nel film si nota un errore nella bandiera americana sulla divisa di uno dei personaggi, che è orientata nel verso sbagliato, un dettaglio di cui pochi spettatori si accorgeranno. Un altro piccolo blooper riguarda una scena nella gelateria dove il dettaglio del gelato cambia posizione da un'inquadratura all'altra.