Antlers: Guillermo del Toro e Scott Cooper svelano il significato del Wendigo

Antlers, film prodotto da Guillermo del Toro e diretto da Scott Cooper, ha ora una nuova featurette sul Wendigo, la terrificante creatura al centro del lungometraggio.

Il video regala infatti qualche anticipazione riguardante gli eventi al centro del lungometraggio e si parla delle origini della presenza che possiede anche un significato allegorico, come rivelato dai due filmmaker durante il panel dedicato al progetto.

Antlers è il film diretto da Scott Cooper con protagonista Keri Russell nel ruolo di un'insegnante che si preoccupa per uno dei suoi alunni, parte affidata a Jeremy T. Thomas.

Nel cast anche Jesse Plemons che ha il ruolo dello sceriffo, fratello della donna, che inizia a indagare sui segreti del ragazzino. La sceneggiatura è firmata da C. Henry Chaisson e Nick Antosca, showrunner di The Act, e si basa sul racconto breve The Quiet Boy.

Guillermo del Toro e Scott Cooper, dopo aver parlato di quali progetti televisivi vorrebbero realizzare e che film hanno visto durante la quarantena, hanno presentato il lungometraggio frutto della loro collaborazione.

Del Toro ha parlato della creatura chiamata Wendigo spiegando: "Più mangia più ha fame, e più mangia più diventa debole". Cooper ha sottolineato: "Si tratta della mia prima esperienza nel mondo del sovrannaturale. Con ogni film cerco di muoversi in territori inesplorati perché penso che il rischio sia uno dei più grandi piaceri del realizzare arte, film. Non lo avrei girato se Guillermo non fosse stato il produttore".

Il regista ha inoltre sottolineato che Antlers propone anche un messaggio riguardante il mondo contemporaneo: "Mostra il mondo come è realmente. Lo si vede nel trailer: c'è un ragazzino che soffre molto e ha problemi. Uno spirito omicida che viene evocato dalla natura cerca di vendicarsi per l'umanità che sta abusando dell'ambiente. Stiamo compiendo degli abusi su Madre Terra, sui nativi americani, e c'è una crisi legata alle droghe e alle sostanze stupefacenti".