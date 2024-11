Anticipazioni Grande Fratello: entra il tentatore Stefano, Enzo Paolo lascia la Casa, sondaggi e nomination

Questa sera, per la prima volta in questa stagione, il Grande Fratello andrà in onda di martedì, avendo lasciato lo slot del lunedì a La Talpa, a cui è toccato l'ingrato compito di sfidare l'esordio de L'amica geniale su Rai 1. Nel dodicesimo appuntamento del reality show, ci sarà l'ingresso di Stefano Tediosi, e il ritorno di Tommaso Franchi, appena rientrato dalla settimana trascorsa in Spagna. Ad attenderlo nella casa non ci sarà Enzo Paolo Turchi, uscito ieri sera.

Inizio dell'undicesima puntata del Grande Fratello

Come di consueto, Alfonso Signorini aprirà la serata salutando le sue opinioniste, Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Sarà presente anche Rebecca Staffelli, la voce del pubblico online e conduttrice del GF Daily, appuntamento fisso su La5 alle 19:40. Dopo i saluti, Alfonso darà spazio al riepilogo della settimana e ricorderà il televoto aperto lunedì scorso, che vede in gara tre concorrenti: i primi due riceveranno l'immunità per le nomination di stasera.

Le dinamiche della settimana

Tommaso Franchi torna in Italia dopo una settimana al Gran Hermano. Durante la permanenza in Spagna, il senese ha chiarito che con Maica Benedicto c'è solo amicizia, smentendo ogni possibilità di coinvolgimento romantico con la modella spagnola. Inoltre, ha deluso chi sperava in un suo avvicinamento con Mariavittoria, dichiarando che è entrato nella casa da single e vuole proseguire il suo percorso da solo.

La porta rossa si aprirà anche per Stefano Tediosi, altro volto noto di Temptation Island. Il suo ingresso non stupisce, considerando che nella casa ci sono già Alfonso D'Apice e Federica Petagna, che si sono separati durante il docu-reality. Il tentatore e Federica si sono frequentati successivamente. È evidente che il programma punti a creare uno spin-off di Temptation Island anche quest'anno.

Tommaso Franchi nella casa del Gran Hermano

Negli ultimi giorni, Deianira Marzano ha ricevuto diverse segnalazioni, con video allegati, riguardanti Stefano. Secondo le informazioni pubblicate dall'esperta di gossip, sembra che prima di entrare a Temptation Island fosse fidanzato da tre anni con Erika e che la loro relazione fosse ancora in corso quando lui ha partecipato al programma come tentatore.

Stando a queste indicazioni, Stefano avrebbe preso parte a Temptation Island contro la volontà di Erika e non l'abbia avvisata del suo ingresso al Grande Fratello. Resta da vedere se Alfonso Signorini affronterà l'argomento, anche se il conduttore sembra più orientato a raccontare la 'storia d'amore' nata tra Federica e Alfonso in Temptation Island.

Ieri sera, Enzo Paolo Turchi è uscito dalla casa del Grande Fratello, anche se, secondo il comunicato ufficiale, si tratta di un abbandono temporaneo. Questa sera, i coinquilini e il pubblico scopriranno di più sulle motivazioni che hanno spinto a prendere questa decisione: sapremo se i motivi sono personali, o, come qualcuno ipotizza, lavorativi.

Nomination e sondaggi

Questa settimana, il televoto coinvolge Mariavittoria Minghetti, Shaila Gatta e Clayton Norcross. I primi due classificati otterranno l'immunità alle nomination che chiuderanno il dodicesimo appuntamento. I sondaggi favoriscono le due ragazze, mentre l'ex attore di Beautiful sembra destinato all'ultimo posto. La scorsa settimana, a sorpresa, è uscito Iago Garcia, che i rilevamenti online davano come favorito.