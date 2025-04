Grande Fratello, Alfonso Signorini contro il fandom di Zeudi Di Palma per la raccolta fondi da 50.000 euro

Il Grande Fratello ancora una volta solleva polemiche anche dopo la sua conclusione. Questa volta, a far discutere è l'iniziativa del fandom di Zeudi Di Palma, che, dopo la sorprendente eliminazione dell'ex reginetta di bellezza, ha deciso di lanciare una raccolta fondi per 'compensare' la sua mancata vittoria.

Nonostante le aspettative fossero alte, Zeudi ha visto sfumare il suo sogno di trionfare nel reality, perdendo il televoto flash contro Helena Prestes e arrivando solo seconda dietro la vincitrice Jessica Morlacchi. I fan hanno reagito con forza e hanno avviato una raccolta che, in poche ore ha raggiunto la cifra di 27mila euro e, nei giorni scorsi, ha superato i 50 mila euro.

Alfonso Signorini boccia la raccolta fondi: "È assurdo"

Questa iniziativa non è nuova nel panorama dei reality show italiani, infatti, in passato alcuni ex concorrenti del Grande Fratello hanno ricevuto regali generosi dai propri fan. Tuttavia, nel caso di Zeudi Di Palma, la questione ha assunto toni più controversi: il suo fandom ha cercato di 'rimediare' al montepremi che non è riuscita a vincere.

Alfonso Signorini durante una puntata del Grande Fratello

Intervistato da Grazia Zambruna durante Boom, format che Alfonso Signorini condivide sulla sua pagina Instagram, il conduttore ha voluto esprimere la sua opinione in merito alla raccolta fondi, ritenendola assurda e ribadendo una posizione molto chiara.

I concorrenti del GF vengono già pagati: il monito del conduttore

Alfonso Signorini ha ricordato che tutti i concorrenti, inclusa Zeudi, sono già stati remunerati per la loro partecipazione al Grande Fratello. "Zeudi Di Palma ha già vinto il suo piccolo bottino come concorrente perché viene pagata, ha una diaria, un contratto e ha preso dei soldi per fare il Grande Fratello", ha dichiarato senza mezzi termini.

Il conduttore ha poi sottolineato che non solo i concorrenti ricevono un compenso per la partecipazione al reality show, ma anche per le successive apparizioni in studio in qualità di ex concorrenti. "Hanno un cachet a puntata che viene regolarmente retribuito. Questo è fanatismo, le raccolte fondi si fanno per altre cause," ha aggiunto, chiarendo il suo disappunto per il comportamento del fandom.