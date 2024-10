La presunta crisi di Enzo Paolo Turchi al Grande Fratello: “Abbandona, ma era già tutto programmato”

Nell'ultima puntata del Grande Fratello, il reality è stato scosso da una rivelazione inaspettata: Enzo Paolo Turchi, noto coreografo, ha confessato il desiderio di abbandonare il programma. Durante un intenso confronto nel confessionale con Alfonso Signorini, il ballerino ha svelato un dettaglio ancora più preoccupante: il suo matrimonio con la showgirl Carmen Russo sarebbe in crisi. La produzione aveva fatto entrare Carmen nella Casa proprio con l'intento di far cambiare idea al marito, sperando in un confronto risolutivo.

L'addio del coreografo al Grande Fratello: il vero motivo

Nella diretta del 7 ottobre il pubblico di Canale 5 ha assistito alla confessione di Enzo Paolo, che ha apertamente ammesso di percepire un allontanamento da parte della moglie. "Vi dico la verità," ha detto al conduttore Alfonso Signorini, "ho avuto il sentore che Carmen fosse stufa di me, di come agisco e della mia vita. Non ballo più, insegno solamente. Chiaramente sono cresciuto, e se a lei non sta bene un uomo così, io me ne vado di casa. Ma è solo una mia sensazione."

Il coreografo ha ripetuto più volte la volontà di lasciare il programma dopo aver partecipato a sette puntate. Il suo desiderio sarebbe motivato anche dalla mancanza di sua figlia Maria, che ha 12 anni. Enzo Paolo, che ha 75 anni, sente il peso del tempo e considera prezioso ogni momento che non può trascorrere con lei.

Carmen nel giardino della Casa

Tuttavia, la crisi tra Enzo Paolo e Carmen potrebbe avere radici diverse. Secondo quanto rivelato da Biagio D'Anelli in una clip su TikTok, i problemi sarebbero legati a impegni lavorativi precedentemente assunti dal coreografo, che non può trascurare. D'Anelli, ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha dichiarato: "Perché devo sempre fare il guastafeste? Ma mi piace farlo, e quindi lo condivido con voi. Si sta dicendo in queste ore: 'In crisi il rapporto tra Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, ma come mai, se si amano così?'"

"E infatti secondo me è una grande bufala e una grande strategia di marketing perché i due piccioncini si amano all'infinito e stanno creando un'aspettativa e soprattutto una pubblicità - ha continuato - E vi dirò che lui uscirà la settimana prossima ma non perché è in crisi con sua moglie ma bensì perché in tutti i teatri d'Italia ci sarà Flashdance. Il nuovo spettacolo itinerante di Enzo Paolo Turchi a cui partecipa anche Carmen Russo e il mio amico Alex Belli", ha aggiunto Biagio.

Il tour inizierà il prossimo 13 novembre a Catania e toccherà nella prima settimana altre località della Sicilia. L'ex vippone ipotizza che la crisi possa essere solo una scusa per uscire dalla Casa e regalare un poco di pubblicità televisiva al musical. La situazione rimane in bilico, e i telespettatori si chiedono quale sia la verità dietro questa presunta crisi di una delle coppie più amate dello spettacolo.