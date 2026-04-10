Anticipazioni GF Vip 8: caos, scontri e provvedimenti contro gli invisibili

La diretta del reality show di stasera su Canale 5 promette scintille tra accuse e tensioni crescenti. Occhi puntati anche sui concorrenti più defilati, che potrebbero subire provvedimenti nel corso della serata.

L'ottava puntata del Grande Fratello Vip 8 va in onda questa sera, venerdì 10 aprile, in prima serata su Canale 5 e in streaming sul sito ufficiale e Mediaset Infinity. Alla conduzione ritroviamo Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, pronte a commentare gli ultimi avvenimenti nella Casa più spiata d'Italia.

La serata si preannuncia ricca di tensioni, confronti accesi e colpi di scena, tra nomination, provvedimenti e nuovi equilibri tra i concorrenti.

Scontro acceso tra Alessandra, Antonella e Adriana

Il clima nella Casa è sempre più incandescente. Protagoniste del momento sono ancora una volta tre donne: Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Adriana Volpe, coinvolte in un duro confronto fatto di accuse reciproche, culminate con insulti e minacce nella serata di mercoledì.

I concorrenti attorno alla piastra

Dopo l'isolamento di Alessandra nel Monolocale, le tre si ritroveranno faccia a faccia durante la diretta: riusciranno a chiarire o lo scontro è destinato a peggiorare?

Francesca al centro delle polemiche (ma arriva una sorpresa)

Francesca Manzini vive ore complicate: Alessandra e Antonella mettono in dubbio la sua lealtà, spingendola a prendere una posizione netta. Ma non ci saranno solo tensioni. Per lei è in arrivo anche un momento emozionante: nella Casa

Il mistero degli "invisibili" nella Casa

Durante la puntata si parlerà anche degli invisibili, ovvero quei concorrenti che scelgono di restare in disparte. Strategia per evitare scontri e nomination oppure semplice carattere? Il dibattito è aperto e potrebbe portare a nuove dinamiche nel gioco.

Tra Antonella e Marco c'è qualcosa di più?

Spazio anche ai sentimenti: tra Antonella e Marco Berry sembra esserci una forte intesa. Si tratta solo di amicizia o sta nascendo qualcosa di più? La serata metterà alla prova anche altre possibili coppie, tra dubbi, emozioni e nuove connessioni.

Televoto e nomination

La puntata culminerà con il televoto che coinvolge Marco Berry e Lucia Ilardo. Secondo i sondaggi il favorito è l'illusionista torinese. Il meno votato andrà di diritto al televoto che martedì deciderà chi deve abbandonare la casa.