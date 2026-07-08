GF Vip, Lucia Ilardo e Renato Biancardi in crisi? Il messaggio di lei spiazza i fan

Lucia Ilardo e Renato Biancardi fanno discutere i fan del GF Vip. Un messaggio pubblicato dall'ex concorrente ha acceso i dubbi sulla coppia, mentre tornano le parole di Alessandra Mussolini sulla loro relazione.

Dopo l'esperienza al Grande Fratello Vip, Renato Biancardi e Lucia Ilardo hanno continuato a frequentarsi anche lontano dalle telecamere, trasformando il legame nato nella Casa in una vera relazione. Pur avendo vissuto un percorso meno seguito rispetto ad altri protagonisti del reality, i due hanno conquistato l'affetto di molti fan, condividendo sui social alcuni momenti della loro storia.

Lucia Ilardo preoccupa i fan: il messaggio che fa pensare a un momento difficile

Negli ultimi giorni, però, qualcosa ha fatto nascere nuovi interrogativi tra i follower. A scatenare le ipotesi è stato un messaggio pubblicato da Lucia Ilardo, già protagonista anche di Temptation Island 2025, nel quale ha raccontato di attraversare un momento emotivamente difficile.

"Amici ciao! Stiamo andando ad allenarci perché domani partiamo. Andrò qualche giorno al mare, in un posto per me speciale, ci sono stata anche l'anno scorso in questo periodo, situazione emotiva simile ed è stata la mia isola felice. Mi fa strano tornare ad allenarmi qui. L'anno scorso questo era il mio posto per mettere ordine ai pensieri, emotivamente ko e ho trovato un mio spazio qui. Ora un anno dopo succede ancora... sono sicura che l'universo voglia dirmi qualcosa!"

Il primo bacio di Renato e Lucia al GF Vip

Le sue parole hanno ricordato a molti il periodo successivo alla rottura con Rosario Guglielmi, facendo ipotizzare che anche questa volta possa esserci una crisi sentimentale. Oltre alle supposizioni sulla sua situazione affettiva, Lucia è stata criticata da alcuni utenti che le hanno contestato di aver chiesto maggiore rispetto per la propria privacy per poi tornare a parlare dei suoi sentimenti sui social.

L'ex gieffina ha deciso di replicare direttamente attraverso le sue storie Instagram, mettendo fine alle polemiche con parole molto nette: "Come ve lo spiego che farò e dirò sempre quello che mi va, quando mi va e come mi va? Perdete tempo, fiato ed energie!"

Le parole di Alessandra Mussolini su Renato Biancardi

A far discutere è tornata anche una recente intervista rilasciata da Alessandra Mussolini durante il programma radiofonico Non Succederà Più, condotto da Giada Di Miceli su Radio Radio. Commentando la coppia, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip aveva espresso alcune perplessità sul comportamento di Renato Biancardi.

"Lucia ha un sentimento reale. Renato, invece, mi lascia qualche dubbio. Dice tante cose, ma dovrei guardarlo negli occhi per capire davvero. La trattava troppo male nella Casa. Non so, sono ancora incerta."