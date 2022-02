Anthony Mackie e Priyanka Chopra protagonisti dell'action Ending Things

Anthony Mackie e Priyanka Chopra Jonas saranno protagonisti dell'action Ending Things. Il progetto è incentrato su un'assassina su commissione e il suo partner intenti ad affrontare la loro ultima missione mentre devono fare i conti con la loro rottura professionale e personale.

The Banker: un primo piano di Anthony Mackie

Ending Things sarà scritto e diretto da Kevin Sullivan, l'action movie è prodotto da Davis Entertainment, Lit Entertainment, Inspire Entertainment e dalla Make It Gravy Productions di Anthony Mackie. Nel film, una sicaria che vuole cambiare vita e abbandonare il business dà l'ultimatum al suo partner in affari. Ma si rende conto che non vuole porre fine anche alla loro relazione personale. Per sopravvivere alla rottura - e al loro ultimo lavoro insieme - i due devono unire le forze per un'ultima notte fuori.

Anthony Mackie ha ottenuto riconoscimenti in tutto il mondo con il ruolo di Sam Wilson/Falcon nei film dei Marvel Studios. Lo scorso anno ha recitato nella serie Disney+ The Falcon and the Winter Soldier assumendo ufficialmente il ruolo di nuovo Capitan America, che dovrebbe riprendere in Captain America 4.

Captain America 4: Anthony Mackie sarà protagonista del film Marvel

Priyanka Chopra non è estranea al genere action avendo recitato nella serie ABC Quantico, andata in onda per tre stagioni. Di recente ha partecipato a Matrix Resurrections e a breve la vedremo nella serie Amazon Studios Citadel dei fratelli Russo.