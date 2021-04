Anthony Hopkins e Salma Hayek: una danza "da Oscar" nel video su Instagram

Salma Hayek ha fatto i suoi complimenti ad Anthony Hopkins postando un video sul suo profilo Instagram in cui danza l'attore britannico che ha trionfato come Migliore attore protagonista agli Oscar 2021 per il suo ruolo in The Father.

Il video in questione è stato postato da Salma Hayek e mostra la protagonista di Frida danzare in compagnia di Anthony Hopkins. L'attrice ha anche scritto: "Si festeggia la seconda vittoria agli Oscar del Re Anthony Hopkins per The Father!". Immancabile il commento del protagonista di The Elephant Man, che ha dichiarato: "Grazie Regina, per l'amore e le risate. Un giorno memorabile e bellissimo!".

Recentemente, Salma Hayek ha condiviso una foto da Roma in cui è accanto a Paolo Sorrentino, a suo marito e ad altri amici. Il gruppo è intento a mangiare con entusiasmo un tiramisù durante una pausa dalle riprese di House of Gucci. Nel film di Ridley Scott, Salma Hayek interpreterà Pina Auriemma la donna coinvolta nel delitto di Maurizio Gucci.

Anthony Hopkins ha vinto il suo secondo Premio Oscar per The Father e ha segnato il record di attore più anziano ad aver vinto un Oscar. Sorpreso dal premio ricevuto, Hopkins ha incluso Chadwick Boseman nella sua lista di ringraziamenti resa nota attraverso un video postato sul suo profilo Instagram.