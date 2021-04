Salma Hayek ha condiviso su Instagram una foto che la ritrae in compagnia di suo marito, di Paolo Sorrentino e di sua moglie. Il gruppo si trova a Roma ed è intento a mangiare con felicità e piacere un tiramisù.

In occasione della sua presenza a Roma per le riprese di House of Gucci, Salma Hayek ne ha approfittato per incontrare Paolo Sorrentino e condividere su Instagram la fotografia insieme alle rispettive famiglie. La foto ritrae il gruppo alle prese con un tiramisù. Per accompagnare il post, l'attrice ha scritto: "Felicissima di stare a Roma in compagnia di mio marito e di alcuni miei straordinari amici. #forzaitalia".

Nel 2015, Salma Hayek ha lavorato con Matteo Garrone ne Il racconto dei racconti, primo film in cui il regista romano ha collaborato con un cast internazionale. Al momento l'attrice si trova a Roma per lavoro e non in vacanza. Salma Hayek, infatti, interpreterà il ruolo di Pina Auriemma in House of Gucci, ultimo film di Ridley Scott. L'annuncio è stato ufficializzato da Giannina Facio, moglie del regista, che ha dichiarato che già da tempo avrebbe voluto coinvolgere la star nel progetto.

La produttrice ha dichiarato: "Sono così felice di avere la mia amica Salma Hayek nel nostro meraviglioso cast. Ho parlato con lei di questo progetto su Gucci per circa venti anni. Ora il progetto è in fase di realizzazione e lei ne fa parte". Pina Auriemma era considerata la "maga" amica di Patrizia Reggiani, anche se la donna ha sempre respinto tale etichetta, sostenendo che lei si limitava semplicemente ad accompagnare la Reggiani da una cartomante.