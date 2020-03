Antebellum: il trailer del nuovo film con Janelle Monae

Antebellum, di cui è stato diffuso il trailer, è il nuovo thriller a sfumature horror con star Janelle Monae.

Il video anticipa alcune sequenze del lungometraggio che mostra la protagonista alle prese con situazioni strane e inspiegabili che coinvolgono anche diverse dimensioni temporali.

Gerard Bush e Christopher Renz sono i registi di Antebellum, in arrivo nelle sale americane il 24 aprile. Il film con protagonista Janelle Monae è stato prodotto da Sean McKittrick, già nel team di Get Out - Scappa e Us.

Al centro degli eventi c'è la scrittrice Veronica Henley che si ritrova intrappolata in una terrificante realtà e deve scoprire i segreti di un mistero prima che sia troppo tardi.

Nel cast del progetto ci sono anche Marque Richardson II, Eric Lange, Jack Huston, Kiersey Clemons, Tongayi Chirisa, Gabourey Sidibe, Rob Aramayo, Lily Cowles, e Jena Malone.