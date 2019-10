Ant-Man: Kevin Feige parla del futuro del personaggio dopo Avengers: Endgame

Kevin Feige ha parlato del futuro di Ant-Man anticipando i progetti dei Marvel Studios sul personaggio dopo Avengers: Endgame.

Ant-Man and the Wasp: Evangeline Lilly e Paul Rudd in una scena del film

Nel finale di Avengers: Endgame abbiamo lasciato Ant-Man al funerale di Tony Stark insieme agli altri eroi. Marvel non ha più fornito aggiornamenti sul futuro di Scott Lang. A differenza di altri eroi, non sappiamo se lo rivedremo nella Fase 4 o nella Fase 5, oppure se la sua avventura nell'MCU si è già esaurita.

Di fronte alla preoccupazione dei fan e dello stesso interprete di Ant-Man Paul Rudd, Kevin Feige non si è sbilanciato troppo, ma ha puntualizzato che tutto ciò che abbiamo visto in Avengers: Endgame fungerà da base per il futuro dell'MCU: "I pezzi della scacchiera sono stati messi con accuratezza dopo Avengers: Endgame. Coloro che sono fuori dalla scacchiera sono fuori, per quelli ancora in gioco non sappiamo cosa accadrà."

Mentre personaggi come Iron Man e Captain America si sono lasciati l'MCU alle spalle, è in arrivo una nuova generazione di supereroi che ne dovrà raccogliere il testimone. Ma che ne sarà di Ant-Man? Per il momento l'Uomo Formica è l'unico personaggio Marvel con due film a lui dedicati alle spalle e nessun progetto per un terzo lungometraggio. Il tutto nonostante il regista Peyton Reed abbia sempre parlato dell'intenzione di firmare una trilogia:

"Credo che fosse in progetto fin dal primo film, specialmente quando Adam McKay e Paul stavano riscrivendo la sceneggiatura. In quel film abbiamo aggiunto il Regno dei Quanti e Janet sapendo che se avremmo realizzato un sequel ci sarebbe stato terreno fertile."

La diva Michelle Pfeiffer, che ha interpretato Janet Van Dyne in Ant-Man and the Wasp, ha confermato la sua volontà di ritornare in caso di un terzo film: "E' possibile, se ci sarà un altro film. Certo!". Il destino di Ant-Man è nelle mani di Kevin Feige e dei Marvel Studios. Che accadrà al personaggio? Restiamo in attesa per scoprire le novità al riguardo.