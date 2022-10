Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Paul Rudd scherza sulla teoria ThANOs come arma contro Kang

Una strampalata teoria torna sulla bocca di Paul Rudd, diventando un'arma in più nella sua battaglia contro Kang il Conquistatore in Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

In seguito alla recente pubblicazione del trailer di Ant-Man and the Wasp: Quantumania i fan sono tornati a ragionare sulle potenzialità di questo supereroe, riesumando un'esilarante teoria partorita prima dell'uscita di Avengers: Endgame nel 2019. Stiamo parlando della cosiddetta teoria ThANOs (in inglese Thanus), secondo cui Ant-Man avrebbe potuto sconfiggere Thanos con un attacco a sorpresa, infilandosi nel suo corpo, dall'ano per l'appunto, per poi distruggerlo dall'interno.

La teoria ThANOs ha raggiunto così tanta popolarità che nel 2019 il web è stato sommerso di meme e post divertenti, arrivando anche alle orecchie dello stesso cast.

Parlando con Entertainment Tonight del nuovo villain di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Paul Rudd ha preso in mano la situazione stuzzicando i fan in merito: "So bene di che cosa stai parlando quando ti riferisci a un modo per uccidere Thanos. Ripensando a quella teoria, molte persone la considerano ancora un'occasione persa. Bene, immagino che dovrete vedere cosa succede nel nuovo film. Non so nemmeno se sia possibile eliminare Kang in quel modo, dato che è piuttosto duro, e devo presumere che tutte le sue parti siano belle solide".

Non ci resta che aspettare l'uscita di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, atteso nelle sale per 17 febbraio del 2023.