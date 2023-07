Ant-Man and the Wasp: Quantumania: svelate delle scene inedite con Bill Murray (VIDEO)

La pagina Twitter giapponese dei Marvel Studios ha svelato alcune scene inedite di Bill Murray nel ruolo di Krylar in Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Quando è stato annunciato che il leggendario Bill Murray avrebbe recitato in Ant-Man and the Wasp: Quantumania in un ruolo non specificato, i fan non sono riusciti a nascondere il loro entusiasmo. Purtroppo però il personaggio interpretato da Murray (Krylar) si è rivelato essere molto marginale e questo ha deluso gli spettatori. Tuttavia, alcune scene mai viste prima sembrano suggerire che il ruolo fosse originariamente molto più importante rispetto a quello che abbiamo visto nella versione definitiva della pellicola.

Katy O'Brien, l'attrice che in Ant-Man interpreta Jentorra, durante una recente intervista pubblicata da Inverse ha rivelato quale fosse il ruolo iniziale che il personaggio di Murray aveva durante la fase di sviluppo del film: "Aveva intrapreso una caccia spaziale e poi era finito con Kang".

La pagina Twitter giapponese dei Marvel Studios ha confermato la versione di Katy pubblicando un video di quasi 2 minuti che mostra alcune scene inedite e il dietro le quinte in cui è presente il personaggio di Murray. Una scena tagliata dal montaggio finale del film mostra Krylar insieme a Kang il Conquistatore, Scott Lang, Cassie Lang e MODOK.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, una scena

Krylar era anche coinvolto nella scena in cui Jentorra fugge dal carcere, dando inizio alla ribellione contro Kang il Conquistatore e il suo esercito. Non è stata data alcuna spiegazione riguardo all'eliminazione del coinvolgimento di Krylar nel film, anche se alcune indiscrezioni suggeriscono che sia stata una decisione del regista Peyton Reed. In ogni caso, il coinvolgimento di Murray nel film aveva entusiasmato i fan, ed è deludente che queste scene non siano state incluse nel montaggio finale, poiché il suo personaggio avrebbe sicuramente dato maggior profondità alla storia.