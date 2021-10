Ant-Man and the Wasp: Quantumania, il nuovo logo confonde i fan

I fan della Marvel hanno condiviso le proprie ipotesi e molti commenti riguardanti il nuovo logo di Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Dal set di Ant-Man and the Wasp: Quantumania è emerso un nuovo logo del film Marvel che ha già scatenato numerosi ipotesi e supposizioni tra i fan.

L'immagine apparsa online è stata scattata ai Pinewood Studios di Londra e mostra una creazione grafica davvero particolare e originale.

La reazione dei fan alla foto che svela il logo del terzo capitolo delle avventure dei due supereroi interpretati da Paul Rudd ed Evangeline Lilly, Ant-Man and the Wasp: Quantumania, è stata immediatamente all'insegna di un certo stupore. Tra i commenti c'è chi ha fin da subito sostenuto di aver bisogno di "una guida semplicemente per decifrarlo".

La sceneggiatura del progetto è stata scritta da Jeff Loveness e la protagonista Evangeline Lilly ha recentemente dichiarato: "Penso sia il migliore che abbiamo realizzato fino a questo momento. Penso che Loveness sia fenomenale. Credo sia uno dei migliori sceneggiatori che abbiamo mai avuto. L'attrice ha quindi ribadito che l'autore ha saputo dare spazio a ogni personaggio in modo unico.

Online è però ancora in corso il dibattito sul logo, tra chi pensa sia ispirato a Loki a chi ha provato a condividere la propria ipotesi, a volte davvero strana e unica.

Ant-Man 3 vedrà l'ingresso nel cast di Kathryn Newton, nel ruolo di una Cassie Lang (figlia di Scott Lang) in versione adulta. Insieme a Paul Rudd ed Evangeline Lilly ci saranno ancora Michael Douglas nel ruolo del Dr. Hank Pym, Michelle Pfeiffer in quello di sua moglie, Janet van Dyne, e Michael Peña che sarà ancora Luis. Jonathan Majors sarà invece villain Kang il Conquistatore. Ricordiamo che Ant-Man and the Wasp: Quantumania uscirà il 17 febbraio 2023.