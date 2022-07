Ant-Man and the Wasp: Quantumania, le anticipazioni emerse al San Diego Comic-Con 2022

Al San Diego Comic-Con 2022 è stato presentato il primo teaser di Ant-Man and the Wasp: Quantumania e condiviso nuove anticipazioni.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania sarà il primo film della Fase 5 del MCU e al San Diego Comic-Con 2022 è stato presentato un nuovo teaser, non apparso ancora online.

Il video iniziava con Scott mentre legge il suo libro Look Out for the Little Guy ai clienti di una libreria dove riceve la telefonata che gli comunica che sua figlia Cassie è stata arrestata.

Scott le dice quindi che non dovrebbe cercare di essere un'eroina, prima che i due e la famiglia Pym venga trasportata nel regno quantico dove tutti si separano. Il video propone anche la voce di Colui che Rimane.

Il regista Peyton Reed ha spiegato che Ant-Man and the Wasp: Quantumania introdurrà molti nuovi personaggi e mostrerà il regno quantico, dove tutto non è come si può pensare.

Paul Rudd ha anticipato che Scott, all'inizio del film, "è piuttosto felice di se stesso e del suo ruolo nel tentativo di salvare l'universo".

Evangeline Lilly ha invece spiegato che i fan potranno vedere le vulnerabilità e le fragilità di Hope van Dyne/Wasp, oltre a vedere l'eroina impegnata ad affrontare pericoli e ostacoli.

Kathryn Newton, interprete di Cassie, ha infine dichiarato che la giovane sta "Diventando ciò che dovrebbe", mentre Majors, come ricordato Kevin Feige, sarà una presenza importante nella Fase 5, come dimostrano anche i titoli dei progetti della successiva.

Nel cast del film, scritto da Jeff Loveness e in arrivo il 17 febbraio, ci sono anche Michael Douglas e Michelle Pfeiffer.