Ant-Man 3: Peyton Reed tornerà come regista del terzo film

Peyton Reed sul set del film Yes Man

Ant-Man 3: Peyton Reed, regista dei primi due film di Ant-Man, tornerà dietro la macchina da presa anche per il terzo episodio. Lo svela l'Hollywood Reporter, tramite il quale arriva la prima conferma ufficiale della realizzazione di un terzo film dedicato alle avventure di Scott Lang, già apparso quattro volte nel Marvel Cinematic Universe (due da solo e due al fianco degli Avengers).

Stando alle fonti della rivista americana, le riprese di Ant-Man 3 dovrebbero iniziare alla fine del 2020 o all'inizio del 2021, il che suggerirebbe un'uscita nel 2022, probabilmente nello slot estivo già occupato dai due episodi precedenti. La trama è al momento ignota, ma si vocifera che la figlia di Scott, Cassie, potrebbe avere un ruolo più importante dopo il salto temporale di cinque anni in Avengers: Endgame, ed è logico supporre che si continui a esplorare il Regno Quantico.

Qualora Ant-Man 3 uscisse effettivamente nell'estate del 2022, sarebbe il secondo film della Fase Cinque del MCU, che inizierà nel febbraio di quell'anno e continuerà con il sequel di Black Panther, già annunciato per il 6 maggio. Altri lungometraggi che potrebbero far parte di quella Fase sono Guardians of the Galaxy Vol. 3 e il debutto nel MCU dei Fantastici Quattro e di Blade (quest'ultimo avrà il volto di Mahershala Ali). Non è ancora stato annunciato il cast del terzo episodio del supereroe minuscolo, ma si suppone che insieme a Paul Rudd torneranno anche Evangeline Lilly, Michael Douglas e Michelle Pfeiffer. Douglas, che nei film precedenti e in Avengers: Endgame è anche apparso nei panni di un Hank Pym più giovane, ha dichiarato di voler esplorare maggiormente il passato del personaggio, elemento a cui si è interessato anche Peyton Reed. Scott Lang potrebbe tornare anche in un quinto film degli Avengers, che stando ad alcune voci potrebbe arrivare nelle sale già nel 2023.