Michael Douglas a Taormina: "Se penso che tra me e mio padre abbiamo fatto 150 film mi commuovo"

Michael Douglas è stato celebrato nella serata di ieri con un premio alla carriera dal Festival del Cinema di Taormina, dove per l'occasione è stato proiettato Qualcuno volò sul nido del cuculo, film prodotto dallo stesso Douglas e che gli valse l'Oscar al miglior film.

Il festival è diretto da Tiziana Rocca, che ha stretti legami con Hollywood ed è tornata al timone otto anni dopo essere stata costretta a dimettersi a causa di lotte politiche nel 2017 dopo un mandato di cinque anni.

Douglas ha ricevuto il premio durante la serata di apertura del festival dalla presidente del Festival di Cannes Iris Knobloch, presente a Taormina per partecipare a un panel sull'empowerment femminile nell'industria cinematografica.

L'omaggio al cinema italiano e il ricordo del padre Kirk Douglas

Kirk Douglas e Michael Douglas in una foto

"Michael Douglas è molto più di una star. È una pietra miliare del cinema moderno", ha dichiarato Knobloch. "Nel corso di oltre cinque decenni ha scelto costantemente ruoli che riflettono la complessità della natura umana. Michael ci ha regalato interpretazioni indimenticabili, stratificate e sempre coraggiose", ha proseguito.

Wall Street: Michael Douglas in un momento del film

In un discorso commovente, Douglas ha ricordato i suoi legami con la comunità cinematografica italiana, raccontando che quando si recò a Roma 50 anni fa per promuovere Qualcuno volò sul nido del cuculo, "abbiamo trascorso una serata meravigliosa con tutti i più importanti registi italiani dell'epoca: Michelangelo Antonioni, Lina Wertmüller e Bernardo Bertolucci, tra gli altri. La loro compassione e il loro apprezzamento per il film erano unici; non c'era gelosia. Era come far parte di una grande famiglia, ed è stato molto, molto speciale".

Douglas ha anche ricordato di aver iniziato a girare un film negli studi di Cinecittà a Roma con suo padre Kirk, quando aveva 16 anni: "Mi commuovo ora quando mi rendo conto che tra me e mio padre abbiamo fatto più di 150 film nell'arco di 80 anni", ha proseguito Douglas, "Voglio dire che tutti e tre i miei figli vogliono fare gli attori, quindi potrebbe continuare per un'altra generazione".