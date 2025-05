Michael Douglas ospite al Taormina Film Festival: riceverà il premio alla carriera

Michael Douglas sarà celebrato con un premio alla carriera dal Taormina Film Festival, dove per l'occasione verrà proiettata la versione restaurata di Qualcuno volò sul nido del cuculo, classico della New Hollywood vincitore di diversi Oscar e prodotto da Douglas.

L'attore, che all'età di 31 anni, in collaborazione con Saul Zaentz, produsse il dramma diretto da Miloš Forman e interpretato da Jack Nicholson che nel 1975 conquistò tutte le principali categorie degli Oscar - vincendo come miglior film, regia, attore protagonista, attrice protagonista e sceneggiatura non originale - si recherà in Sicilia per ricevere il riconoscimento.

La copia restaurata di Qualcuno volò sul nido del cuculo sarà proiettata il 10 giugno nell'antico anfiteatro greco all'aperto da 8.000 posti a Taormina, in occasione della prima serata del Festival, per celebrare il 50° anniversario dell'uscita del film.

Le dichiarazioni in onore di un pilastro del cinema

Wall Street: Michael Douglas in un momento del film

Non solo, oltre alla cerimonia di premiazione e alla proiezione, Douglas terrà a Taormina una masterclass per gli studenti di cinema. "È con grande emozione e orgoglio che annunciamo la presenza di Michael Douglas come ospite d'onore della serata di apertura del Taormina Film Festival", ha dichiarato il direttore artistico Tiziana Rocca in un comunicato.

Michael Douglas con la Palma d'Oro alla Carriera a Cannes 2023

Rocca ha poi elogiato Douglas come "un'icona del cinema mondiale, attore e produttore straordinario", che ha "segnato intere generazioni con interpretazioni indimenticabili e un impegno incrollabile nella valorizzazione dell'arte cinematografica". Rocca ha poi aggiunto: "Ma la mia stima per lui è anche di natura personale. Ricordo ancora molto bene e con emozione la serata che organizzai a Roma in onore di suo padre Kirk".

Come già annunciato, alla prossima edizione del festival parteciperà anche Martin Scorsese, che riceverà anch'egli un premio alla carriera; in quell'occasione verrà proiettata la versione restaurata del suo classico del 1976 Taxi Driver.