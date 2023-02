Ant-Man 3: una nuova clip svela come Endgame ha turbato il rapporto tra Scott e Cassie

Ospite del "The Tonight Show With Jimmy Fallon" Kathryn Newton ha mostrato una nuova clip di Ant-Man 3 che mostra come i turbolenti eventi di Endgame abbiano scosso il rapporto tra Scott e Cassie.

Tra le grandi new entry di Ant-Man and the Wasp: Qauntumania, terzo capitolo del franchise Marvel lanciato nel 2015, ci sarà Kathryn Newton nei panni di una Cassie Lang ormai adulta.

Il personaggio di Cassie è apparso nei capitoli precedenti in versione giovanile e poi in Avengers: Endgame, ma interpretata da attrici differenti. Ospite del The Tonight Show With Jimmy Fallon Kathryn Newton ha mostrato al pubblico una nuova clip del film che spiega come il blip di Thanos abbia scosso il rapporto padre - figlia. Scott Lang, infatti, è rimasto intrappolato per ben cinque anni nel Regno Quantico, perdendosi di fatto la crescita della figlia.

I Super Eroi Scott Lang (Paul Rudd) e Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) tornano per continuare le loro avventure come Ant-Man e Wasp. Insieme ai genitori di Hope, Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer) e Hank Pym (Michael Douglas), e alla figlia di Scott Cassie Lang (Kathryn Newton), la famiglia si ritrova a esplorare il Regno Quantico, a interagire con nuove strane creature e a intraprendere un'avventura che li spingerà oltre i limiti di ciò che pensavano fosse possibile.

