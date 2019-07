Another Life: su Netflix in streaming da oggi!

Another Life è l'ultima novità su Netflix: da oggi 25 luglio la serie tv disponibile in streaming sulla piattaforma.

Another Life racconta la storia di un'astronauta che viene incaricata di guidare una missione molto importante per l'umanità, scaturita dall'arrivo sulla Terra di un misterioso artefatto alieno. Viene, quindi, organizzata una spedizione capitanata dal comandante Niko Brekinridge (Katee Sackhoff) per cercare di arrivare al pianeta da cui è partito lo strano oggetto e scoprire quali intenzioni abbiano gli alieni. Intanto, il marito del comandante Breckinridge, Erick Wallace (Justin Chatwin), cerca di stabilire un primo contatto con la specie che ha mandato la strana astronave sulla Terra. Si scopre ben presto che in gioco c'è il futuro dell'umanità e che un attacco alieno minaccia di colpire il nostro pianeta.

Regista e produttore della serie sci-fi è il canadese Aaron Martin, che si occupa da tempo di serie televisive, ideatore e produttore ad esempio di Slasher in streaming sempre su Netflix dal 2017. Protagonista di Another Life è l'attrice americana Katee Sackhoff, famosa per avere interpretato la pilota di caccia Starbuck in Battlestar Galactica e conosciuta in tv anche per Quindici anni e incinta, Undressed, E.R. Medici in prima linea, Cold Case e Law & Order.

Oltre alla protagonista Katee Sackhoff, il cast vanta anche i nomi di Selma Blair (vista in 'Hellboy', quello di Guillermo Del Toro), Jake Abel ('Supernatural'), Tyler Hoechlin ('Teen Wolf'), Justin Chatwin ('Shameless'), Elizabeth Ludlow ('Godzilla II - King of the Monsters') e Blu Hunt ('The Originals').