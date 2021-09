Another Life 2: il trailer e il poster dei nuovi episodi della serie Netflix

Another Life 2 ha ora un trailer e un poster che anticipano il ritorno della serie sci-fi sugli schermi Netflix previsto per il 14 ottobre,

Il video rivela alcune spettacolari sequenze tratte dalle nuove puntate in cui la protagonista deve fare i conti con il possibile drammatico destino della Terra e il suo team intraprende una missione complicata per tornare a casa.

La seconda stagione di Another Life riprende la narrazione da dove si era interrotta, con il Comandante Niko Breckinridge (Katee Sackhoff) mentre vede gli Achaia distruggere un intero pianeta, un terribile presagio di quello che potrebbe accadere alla Terra. La sua missione è ora una diplomatica, ma le negoziazioni con Achaia sono all'insegna della sfiducia, da entrambi i lati. Per Niko è una corsa contro il tempo per ritornare sulla Terra non appena lei e il suo equipaggio trovano l'unica debolezza di Achaia che potrebbe riportare lo scontro in pari. Riuscirà Niko a tornare sulla Terra in tempo per salvare tutte le persone che ama, o lei il suo equipaggio diventeranno gli ultimi umani rimasti nell'intero universo?

Nel cast dello show ci sono Justin Chatwin, JayR Tinaco, Samuel Anderson, Elizabeth Faith Ludlow, AJ Rivera e Tongayi Chirisa.

Tra i nuovi arrivi nel cast anche quello di Allan Hawco nella parte di un'Intelligenza Artificiale apparentemente perfetta che nasconde però molto risentimento.

La serie è creata e prodotta da Aaron Martin.