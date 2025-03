Anora, il film vincitore del Premio Oscar arriva in streaming: ecco dove e quando

Dopo aver sbalordito tutti nel corso della notte degli Oscar 2025 conquistando ben cinque Premi (Miglior film, regia, attrice protagonista, sceneggiatura originale e montaggio), Anora di Sean Baker sarà presto disponibile in streaming.

Il film sarà disponibile per la visione dal 7 marzo su Sky Primafila e in esclusiva in streaming sulla piattaforma NOW. Anora era anche stato protagonista di una re-distribuzione nelle sale cinematografica in occasione della stagione dei premi lo scorso febbraio.

Prodotto in maniera indipendente e costato appena 6 milioni di dollari, il film con Mickey Madison protagonista ha incassato ben 41 milioni di dollari in tutto il mondo.

Senza Quentin Tarantino non ci sarebbe Anora

Quentin Tarantino sorride al pubblico della masterclass alla Festa di Roma 2021

Un dettaglio interessante è che senza il regista di Pulp Fiction, questo film non sarebbe mai stato realizzato: è stato infatti una delle figure chiave che hanno ispirato Baker a portare avanti il progetto, sia con il suo stile narrativo che con il suo supporto nei circoli cinematografici indipendenti.

Sean Baker con i suoi quattro premi Oscar per Anora

Tarantino, noto per la sua passione nel promuovere nuovi talenti, avrebbe incoraggiato Baker a osare con Anora, spingendolo a creare un film che sfidasse le convenzioni di Hollywood.

Durante il suo discorso di accettazione, Baker ha voluto dedicare il premio alla comunità dei sex worker, ringraziandoli con parole profonde: "Voglio ringraziare la comunità dei lavoratori del sesso. Il mio più profondo rispetto. Condivido questo premio con voi". Un omaggio che sottolinea l'impegno del regista nel raccontare storie di persone ai margini della società con empatia e senza stereotipi.