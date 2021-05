Annette: Adam Driver e Marion Cotillard nel video di una delle canzoni originali del film

Adam Driver e Marion Cotillard interpretano la canzone So May We Start, uno dei brani composti per il film Annette, ecco il video.

Annette è il nuovo film di Leos Carax e, in attesa del debutto previsto al Festival di Cannes 2021, online è stato condiviso il video della canzone So May We Start, interpretata anche da Marion Cotillard e Adam Driver.

Il brano musicale è stato scritto dai fratelli Sparks in collaborazione con il regista e tra gli interpreti c'è anche Simon Helberg.

In un comunicato si dichiara: "All'inizio abbiamo ideato Annette come se fosse un nuovo album degli Sparks, ma questa volta ci sarebbe stata una storia che coinvolgeva tre personaggi e un piccolo gruppo che ci avrebbe permesso di presentare l''opera' dal vivo in tour. La musica, la storia, l'album erano completati e pronti, ed è lì che la storia ha preso un'immensa svolta".

L'incontro con Leos Carax al Festival di Cannes ha dato vita a una grande amicizia e gli artisti hanno inviato al regista Annette solo per condividere con lui quello su cui stavano lavorando: "Ha detto che apprezzava davvero l'album e gli sarebbe piaciuto poterlo tenere in considerazione come suo prossimo progetto. Siamo rimasti piacevolmente sorpresi ed entusiasti per la sua reazione. Essendo fan dei suoi film ci siamo resi conto che sarebbe stato un sogno se avesse diretto il film".

Carax ha aggiunto: "Ho scoperto gli Sparks quando avevo circa 14 anni e ho rubato una copia di Propaganda da un negozio situato a La Défense perché mi piaceva la copertina. Poco dopo li ho visti live all'Olympia di Parigi. Propaganda e l'album successivo Indiscreet hanno fatto parte da allora della mia vita. Le loro canzoni sono tra le più gioiose che conosco (anche se sono inoltre significative). Per me la musica degli Sparks è come una casa legata all'infanzia, ma libera dai fantasmi. Senza di loro non penso che avrei mai fatto qualcosa che sognavo di realizzare fin da quando ho iniziato a lavorare nel cinema: realizzare un 'film in musica'".

Annette, ambientato a Los Angeles, racconta la storia di Henry, un comico stand-up dal feroce senso dell'umorismo, e di Ann, nota cantante internazionale. La nascita della loro figlia Annette, una bambina eccezionale, cambierà il corso delle loro esistenze.

Prodotto da Chartes Gillibert, Annette è la sesta regia di Leos Carax tratta da un'idea originale dello stesso regista. Nel cast Adam Driver, Marion Cotillard e Simon Helberg. Il film verrà presentato in concorso a Cannes 2021 e uscirà in contemporanea nei cinema francesi, venendo poi distribuito negli Stati Uniti venerdì 6 agosto e su Amazon Prime Video il 20 agosto.