Anne Hathway: "Ho smesso di bere perché non ero disponibile per mio figlio"

Anne Hathway ha svelato di aver smesso di bere per la più nobile delle ragioni: essere in grado di occuparsi del figlio.

L'attrice ha raccontato la scelta fatta nel corso di un'ospitata al The Ellen Degeneres Show spiegando:

"Ho smesso di bere finché mio figlio si trova a casa perché non mi piace il modo in cui lo faccio e perché mio figlio, che ora ha due anni, ha bisogno di me tutto il tempo la mattina".

La Hathaway ha poi specificato: "Non ho smesso di bere perché avevo un problema con l'alcool, ho smesso perché il modo in cui bevo mi porta a soffrirne i postumi la mattina dopo e quello è il vero problema. Il mio ultimo hangover è durato per cinque giorni. Ma adesso sto vivendo una fase della vita in cui non c'è spazio per un hangover. Ricomincerò a bere, ma solo quando mio figlio sarà cresciuto e vivrà per conto suo".

Alice in Wonderland: Through the Looking Glass - Il character poster di Anne Hathaway

L'attrice premio Oscar non ha intenzione di giudicare chi ha abitudini diverse dalle sue, come ammette lei stessa: "Non credo che sia sbagliato bere. Credo che dipenda dal modo in cui lo si fa, per me è divertente, amo bere alcolici, ma non è poi così divertente quando hai un figlio di cui occuparti. però non voglio fare la morale a nessuno. Quello che sto cercando di fare è imparare a vivere nel modo migliore possibile."

A partire dal 16 maggio rivedremo Anne Hathaway sul grande schermo nella commedia Attenti a quelle due, dove recita al fianco di Rebel Wilson.