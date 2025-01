Anne Hathaway scherza sul look di Jeremy Strong ai Golden Globes usando una foto di Pretty Princess

Anne Hathaway ha scherzato su Instagram dopo aver visto il look scelto dal suo amico e collega Jeremy Strong per i Golden Globes 2025. L'attore era nominato per la sua interpretazione nel film The Apprentice e ha sfilato indossando un cappello dello stesso colore del completo di Loro Piana, un verde menta pastello che ha diviso le opinioni degli esperti di moda e degli spettatori.

Il post di Anne Hathaway

Condividendo un confronto con una foto che la ritrae nel ruolo di Mia Thermopolis in Pretty Princess, Anne Hathaway ha scherzato in modo affettuoso con il suo co-protagonista nel film Armageddon Time - Il Tempo dell'Apocalisse. L'attrice ha infatti scritto online: "Tesoro, non sono arrabbiata che l'hai preso in prestito, ma non mi ero resa del tutto conto che avresti cambiato il colore...".

Anne ha quindi aggiunto i suoi complimenti rivolti a Jeremy Strong: "In ogni caso, non è importante, congratulazioni per la tua nomination davvero meritata per The Apprentice".

Sul red carpet dell'evento il look di Jeremy ha portato anche a un divertente commento di Andrew Scott, che aveva scelto un completo azzurro. Il protagonista di Ripley ha scherzato: "Siamo i colori del mare. Siamo chic marittimo".

La recente interpretazione di Jeremy

Strong era stato nominato per il suo ruolo di Roy Cohn nel film The Apprentice - Alle Origini di Trump, diretto da Ali Abbasi e con star Sebastian Stan nella parte di Donald Trump. Il film è stato scritto da Gabriel Sherman ed è ambientato nella New York degli anni '70.

Determinato a uscire dall'ombra del potente padre e a farsi un nome nel settore immobiliare di Manhattan, l'aspirante magnate Donald J. Trump agli inizi della sua carriera incontra l'uomo che diventerà una delle figure più importanti della sua vita: il faccendiere Roy Cohn. Vedendo del potenziale in Trump, il controverso avvocato - che aveva ottenuto le condanne per spionaggio contro Julius ed Ethel Rosenberg e aveva investigato sui sospetti comunisti insieme al senatore McCarthy - insegna così al suo nuovo allievo come accumulare ricchezza e potere con l'inganno, l'intimidazione e la manipolazione mediatica. Il resto è storia.