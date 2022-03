Anne Hathaway ha messo in crisi Jared Leto con la sua imitazione di Lady Gaga in House of Gucci

L'attrice Anne Hathaway ha raccontato un divertente aneddoto delle riprese di WeCrashed svelando come ha messo in crisi Jared Leto imitando Lady Gaga in House of Gucci.

L'attore premio Oscar si immerge totalmente nei personaggi che interpreta e in cui rimane anche durante le pause delle riprese per tutto il tempo della produzione dei progetti.

Mentre era ospite del talk show condotto da Stephen Colbert, Anne Hathaway ha raccontato che non aveva mai incontrato Jared Leto in versione "se stesso" prima dello scorso weekend, avendo parlato con lui prima di arrivare sul set di WeCrashed mentre era impegnato nelle riprese di House of Gucci e di aver poi trascorso per sei mesi tutto il tempo chiamandolo Adam Neumann. L'attrice ha sottolineato: "Rispetto realmente il processo di Jared e ho avuto un'esperienza meravigliosa lavorando con chiunque fosse. Abbiamo creato tra di noi il legame più fantastico possibile".

Anne ha però ammesso che non ha potuto resistere dopo aver visto il trailer di House of Gucci: "Voglio dire, dovevo dire qualcosa. Non potevo lasciarmi sfuggire questa occasione".

La star ha spiegato che stavano girando WeCrashed ormai da tre mesi, prima di raccontare: "Quando è uscito il trailer di House of Gucci avevamo girato una scena davvero intensa per tutto il giorno. Ci stavamo salutando, ma ho detto 'Ah, un'altra cosa'". Non appena ha ottenuto l'attenzione di Jared, Anne ha imitato Lady Gaga ripetendo con l'accento italiano usato dall'attrice: "Father, Son, House of Gucci".

Hathaway ha quindi ammesso: "Non sapevo cosa sarebbe accaduto perché è così intenso nell'impegno a rimanere nel suo personaggio. Giuro che è stato come se si fosse diviso in tre, come un horcrux. Da una parte c'era Jared, da una parte c'era Paolo Gucci e poi c'era Adam Neumann". Anne ha condiviso la sua esilarante reazione e ha spiegato che Jared è tornato poi in "sé" e ha dichiarato stupito: "Wow, penso di aver viaggiato nel tempo".