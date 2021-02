Anne Hathaway: "Per interpretare Il diavolo veste Prada ero la nona scelta"

Anne Hathaway non era assolutamente la prima scelta per il ruolo che le ha dato la fama globale. Il film in questione è Il diavolo veste Prada e, addirittura, l'attrice era soltanto la nona scelta per il personaggio di Andrea Sachs.

Anne Hathaway in una scena de Il diavolo veste Prada

In occasione dell'ultimo episodio di RuPaul's Drag Race di venerdì, Anne Hathaway ha parlato del ruolo cinematografico per cui ha dovuto lottare di più e ha risposto al quesito di Ross McCorkell. L'attrice ha rivelato: "Beh, per interpretare Il diavolo veste Prada ero la nona scelta! Ma non ho mai mollato! Insomma, non mollate mai nemmeno voi!".

Ne Il diavolo veste Prada, Anne Hathaway interpreta una neolaureata appena arrivata a New York con il sogno di fare la giornalista. La ragazza viene assunta come secondo assistente di Miranda Priestly, influente direttrice della rivista di moda Runway e per lei inizia la discesa negli inferi di un mondo molto distante dalla sua sensibilità. Ad essere state considerate per il ruolo di Andy Sachs ne Il diavolo veste Prada sono state anche Rachel McAdams, Juliette Lewis e Claire Denis. La Hathaway ha anche risposto a una domanda ricevuta da Kristian Seeber, che le ha chiesto come portare in scena una morte perfetta e l'attrice ha dichiarato: "Beh, prova a non starnutire. Prova a fare quanto più rumore possibile prima di andare in scena e poi vai tranquillamente!".

Prima di prendere parte alla puntata, Anne Hathaway ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scambio di messaggi con sua madre che ha chiesto alla figlia se fosse vera la notizia secondo cui avrebbe preso parte a RuPaul's Drag Race. Anne, allora, ha chiesto a sua mamma se provasse attrazione nei confronti di RuPaul Charles e sua madre ha detto di provare enorme rispetto per lui.

Sebbene la presenza di Anne Hathaway allo show sia avvenuta tramite Zoom, inoltre, l'attrice ha detto di essere emozionata come se fosse stata presente in studio. La Hathaway ha anche ironizzato sul suo aspetto dicendo: "Ecco, vi faccio vedere l'orticaria che ho sul collo. Mi sono pettinata nel miglior modo possibile e sono entrata in scena per voi affrontando anche l'odio e il disagio che provo quando parlo in pubblico". Già in occasione di altri due show, Anne Hathaway aveva mostrato la sua orticaria da presenza in TV. L'attrice ha preso parte a RuPaul's Drag Race per promuovere Locked Down, il suo ultimo film in cui ha recitato insieme a Chiwetel Ejiofor, Mindy Kaling, Ben Stiller e Lucy Boynton.